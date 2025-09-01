UE diz que sistema GPS do avião de Ursula von der Leyen foi bloqueado, há suspeita de interferência russa

BRUXELAS (Reuters) - O sistema de GPS do avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi bloqueado durante a rota no domingo para a Bulgária, onde aterrissou em segurança, disse um porta-voz da União Europeia na segunda-feira, confirmando relatos anteriores da mídia.

"De fato, podemos confirmar que houve interferência no GPS, mas o avião pousou em segurança na Bulgária. Recebemos informações das autoridades búlgaras de que elas suspeitam que isso se deveu a uma interferência flagrante da Rússia", afirmou o porta-voz.

O governo russo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A UE não deu mais detalhes, mas o porta-voz disse que o incidente reforçará o "compromisso inabalável do bloco de aumentar as capacidades de defesa e o apoio à Ucrânia" contra a invasão russa de três anos e meio.

Em um comunicado, o governo da Bulgária informou que o sinal de GPS foi perdido quando o avião de von der Leyen se aproximava da cidade de Plovdiv, no sul do país, o que levou os controladores de tráfego a mudar para sistemas de navegação baseados em terra para garantir um pouso seguro.

O incidente ocorreu quando von der Leyen estava em uma viagem de quatro dias pelos países membros da UE que fazem fronteira com a Rússia.

"Lá, ela viu em primeira mão os desafios diários das ameaças vindas da Rússia e de seus representantes", disse o porta-voz da comissão.

"A UE continuará investindo em gastos com defesa e na prontidão da Europa ainda mais depois desse incidente."

(Reportagem de Bart Meijer e Angeliki Koutantou)