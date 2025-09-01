Make para fãs de Harry Potter tem desconto de até 20%; confira nosso teste

A coleção de make da "Quem Disse, Berenice?" inspirada na magia de Harry Potter ganhou novos itens, além de descontos em combos de alguns produtos que já faziam parte da linha. O Guia de Compras UOL inclusive já testou alguns desses produtos e, em geral, eles duram bem.

A coleção tem paleta multifuncional com cores das casas de escolas de magia de Hogwarts, lip balm, kit de pincéis, body splash e mais. Nos nossos testes, fizemos uma maquiagem completa e abaixo detalhalhamos como ficou.

Imagem: Rafaela Polo/UOL

O que gostamos?

Design mágico. Os produtos têm visual de colecionáveis. Embalagens inspiradas em itens do filme, pincéis no formato de varinhas, paleta de sombra em formato de livro (com desenhos que remetem a detalhes da saga Harry Potter). Deu até "dó" de usar para o teste.

A paleta de sombras, por exemplo, é dividida em:

Grifinória (12 tons rosados e uma cor translúcida);

Sonserina (nove tons de verde e translúcido);

Corvina (nove tons azulados);

Lufa-Lufa (12 tons terrosos e quentes)

Delineadores em glitter são fáceis de aplicar. Mesmo que você não tenha a mão muito firme, dá para aplicar sem trabalho. Existem duas cores: prata e dourado. Elas são bem claras e possuem acabamento com glitter. Tudo fica muito delicadinho.

Segundo a empresa, os itens foram criados para permitir o desenho de traços bem finos. É possível comprar os dois de uma vez ou escolher apenas um.

Pigmentação alta na sombra e no iluminador. Você não precisa usar muito produto e, com isso, imagino que os itens também devem render mais.

O iluminador tem um dos formatos mais lindos de todo esse kit. Ele é inspirado no Pomo de Ouro, que remete ao jogo de quadribol. Nós testamos a tonalidade dourada, que não está mais disponível para venda. Mas a linha ganhou agora a cor rosada.

Batons cremosos e fáceis de aplicar. Gostei da sensação que eles deixam na boca. Além das três tonalidades, a cor rosa foi adicionada à linha:

Marrom "Sapo de chocolate"

Vermelho "Bolo de Caldeirão"

Translúcido "Sorvete de Limão" (sem cor)

Rosa "Penas Açucaradas"

Boa durabilidade no geral. No teste mais intenso, usamos o maior número de produtos possível: iluminador, sombra (com os pincéis da mesma marca), batom e o delineador. Tudo pela manhã. No final do dia, após mais de dez horas, os produtos foram removidos da pele e ainda estavam intactos.

Pontos de atenção

Cor do batom. Diferentemente das sombras, os batons não se mostraram muito pigmentados. O vermelho ficou uns dois a três tons mais escuro do que a cor natural da boca. Ou seja: não espere cores fortes e vibrantes.

Quem pode gostar?

Fãs de Harry Potter, claro. Além de quem adora make e skincare. A coleção tem produtos lindos, nostálgicos e duram bem. Só dá pena de usar e estragar os desenhos feitos nas sombras e iluminadores —e de sujar os pincéis também, já que eles têm cerdas com algumas partes bem clarinhas.

Inclusive, os pincéis foram inspirados nas varinhas mágicas dos livros: a de Harry Potter, para esfumar sombras, a de Hermione, para aplicar as sombras, e a de Ronald, para aplicar iluminadores e blushes. Por fim, tem a versão em homenagem a Dumbledore, para dar mais precisão no desenho do côncavo das pálpebras.

Toda a coleção parece ter sido desenhada para morar em uma prateleira (no bom sentido).

