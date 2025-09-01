Topo

Testamos Gel de limpeza Effaclar Concentrado: 'controla oleosidade e poros'

Gel de limpeza Effaclar Concentrado, de La Roche-Posay, promete controle de oleosidade da pele Imagem: Jéssica Reis/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Jéssica Reis

01/09/2025 05h30

A pele oleosa e a acne não são problemas exclusivos da adolescência. Muitas pessoas, principalmente mulheres, precisam lidar com o excesso de oleosidade e espinhas na fase adulta, problema agravado por fatores como alterações hormonais, alimentação e até poluição. Nessas situações, o cuidado com a pele precisa ir além da estética e incluir a escolha de produtos adequados, que controlem a produção de sebo, mas sem agredir a barreira cutânea.

Após uma visita à dermatologista e constatar algumas acnes e a pele mais oleosa do que o normal, comecei a usar o gel de limpeza Effaclar Concentrado, da La Roche-Posay. A etapa da limpeza é fundamental para controlar a oleosidade e melhorar a textura da pele. Confira a seguir como foi minha experiência com esse produto:

O que eu gostei:

Pele limpa e fresca. Logo no primeiro uso, o frescor é evidente. A textura em gel facilita a aplicação e a espuma leve transmite a sensação de pele realmente limpa.

Rendimento. Com uma pequena quantidade, é possível lavar todo o rosto. Além disso, o produto tem a versão refil, mais barata, para fazer a reposição e reaproveitar a embalagem.

Não deixa a pele repuxada. Diferentemente de alguns sabonetes para acne, o Effaclar não deixa a pele repuxada ou irritada, o que o torna mais confortável para uso diário.

Pontos de atenção

Começo de uso gradual. Por ser um gel concentrado, a introdução na rotina precisa ser gradual para evitar ressecamento, principalmente para quem tem pele mista ou áreas sensíveis no rosto.

Preço. É mais elevado em comparação a outras opções populares, mas é importante considerar que se trata de um produto de uma marca dermocosmética reconhecida.

O que mudou para mim

Effaclar Gel Concentrado não deixa a pele repuxada
Imagem: Jéssica Reis/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Após algumas semanas de uso, percebi um controle maior da oleosidade da pele ao longo do dia. Antes, sentia necessidade de lavar o rosto várias vezes, o que não é recomendado pelos dermatologistas. As espinhas ocasionais também reduziram, e a textura da pele ficou mais uniforme.

O que mais me agradou foi o aspecto dos poros. Eles parecem menos evidentes, o que melhora a aparência geral da pele.

Para quem pode valer a pena

O Effaclar Gel Concentrado é ideal para quem luta diariamente contra a oleosidade excessiva, sofre com cravos e espinhas ocasionais e/ou deseja um produto de limpeza eficaz que não seja agressivo.

