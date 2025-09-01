Tesla tem oitavo mês de queda nas vendas em alguns mercados da Europa

Por Nick Carey e Amir Orusov

LONDRES (Reuters) - As vendas da Tesla em uma série de mercados europeus seguiram em queda em agosto, diante da forte concorrência da chinesa BYD e uma reação negativa contra o presidente-executivo da montadora, Elon Musk, embora Noruega, Espanha e Portugal tenham ido na contramão dessa tendência.

A Tesla possui uma linha pequena e não lança um novo modelo para o mercado de massa desde o Model Y, em 2020, enquanto os novos rivais chineses e as montadoras tradicionais estão inundando o mercado com novos modelos.

Os registros de novos carros Tesla na França caíram 47,3% em agosto em relação ao mesmo mês de 2024, enquanto o mercado geral de automóveis cresceu quase 2,2%, mostraram dados nesta segunda-feira.

Na Suécia -- onde as vendas de veículos elétricos ficaram estáveis e o mercado geral cresceu 6% --, os registros da Tesla caíram mais de 84%, e na Dinamarca recuaram 42%. Os registros da Tesla tiveram queda de 50% na Holanda e de 4,4% na Itália.

A Noruega, onde a Tesla tem raízes profundas e praticamente todas as vendas de carros novos são elétricas, registrou um salto de 21,3% nos registros da montadora norte-americana. Mas os registros da BYD saltaram 218%.

AUMENTOS TÍMIDOS EM VENDAS NA ESPANHA E EM PORTUGAL

Após sete meses de quedas, os registros da Tesla em Portugal aumentaram 28,7% em agosto.

Na Espanha, onde são oferecidos subsídios para veículos elétricos de até 7.000 euros, as vendas da Tesla aumentaram 161%, para 1.435 carros, de 549 em agosto de 2024. Mas as vendas da BYD subiram mais de 400%, para 1.827 carros.

No ano até agora, as vendas da BYD na Espanha saltaram 675%, para 14.181 carros, enquanto as vendas da Tesla cresceram 11,6%, para 9.303 veículos.

"Os volumes decepcionantes da Tesla podem ser parcialmente atribuídos a um ambiente de mercado mais competitivo", disse Matthias Schmidt, analista de mercado automotivo europeu da Schmidt Automotive.

Segundo Schmidt, a insistência de Musk durante uma reunião com investidores em julho de que "não há problemas com os volumes da Tesla no mercado europeu", quando sua participação de mercado na Europa Ocidental caiu para 1,7% no primeiro semestre do ano, de 2,5% em 2024, fez ele parecer "delirante".

Mais cedo este ano, representantes da Tesla na Europa argumentaram que o declínio nas vendas se deu em maior parte pela produção estar mudando para uma versão renovada do Model Y, que havia sido o carro mais vendido da Europa em 2023.

As entregas começaram em grande parte da Europa em junho, mas as vendas do Model Y caíram 46,5% na Dinamarca em agosto e 87% na Suécia.

REDUÇÕES DE PREÇOS ALIMENTAM MERCADO DE USADOS

Os problemas competitivos da Tesla têm sido agravados pela postura política de Musk -- ele ajudou a financiar a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano passado e tem apoiado partidos europeus de extrema-direita -- situações que provocaram uma forte reação dos consumidores.

Ginny Buckley, CEO da Electrifying.com, um site de aconselhamento sobre veículos elétricos, disse que a influência de Musk sobre a marca se tornou "cada vez mais polarizadora".

Mais da metade dos entrevistados pela Electrifying.com disse que Musk estava os desestimulando a comprar um Tesla, indicando que "o domínio da Tesla não é mais garantido".

Andy Leyland, cofundador da SC Insights, especialista em cadeia de suprimentos, disse que as vendas também estão sendo prejudicadas pelo baixo custo dos veículos usados da Tesla, uma vez que a empresa reduziu de forma drástica o preço dos carros novos em 2023.

A Marketcheck, que coleta dados de veículos usados no Reino Unido, disse que as vendas de Teslas usados atingiram um recorde em julho, com um salto de 270%, enquanto o preço médio de um Model Y usado atingiu uma nova mínima, caindo 41% em dois anos.