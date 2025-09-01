Tesla reduz preço de versão do Model 3 na China para enfrentar concorrência

A Tesla reduziu o preço de uma versão do Model 3 na China, em um momento de intensa concorrência e demanda mais fraca no país asiático. A fabricante norte-americana de veículos elétricos controlada por Elon Musk cortou o preço da versão de maior autonomia e com tração traseira do Model 3 para 259.500 yuans, o equivalente a quase US$ 36.400, de acordo com o site da empresa. O preço anterior era de 269.500 yuans.

A indústria automotiva chinesa vem enfrentando queda na demanda, com o acirramento da concorrência, a chegada de novos modelos e tentativas do governo chinês de limitar a concorrência por meio de preços.

As vendas e a participação de mercado da Tesla na China têm caído à medida que rivais chineses lançam modelos em ritmo mais rápido e a preços mais atraentes.

Em julho, as vendas da Tesla sofreram queda de 8,4% em relação a igual mês do ano passado, para 67.886 unidades, de acordo com os últimos dados da associação chinesa de carros de passeio.

Em meados de agosto, a Tesla lançou uma nova versão de seu modelo principal, o Model Y, com preço inicial de 339.000 yuans. Fonte: Dow Jones Newswires.

