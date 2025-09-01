Terremoto no Afeganistão deixa mais de 250 mortos e centenas de feridos

Pelo menos 250 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas no Afeganistão depois que um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do país na noite de ontem (31), segundo autoridades locais. O número de mortos deve aumentar nas próximas horas, conforme equipes de resgate avançam pelas áreas atingidas.

O que aconteceu

Epicentro próximo a Jalalabad. O tremor ocorreu a cerca de 27 quilômetros de Jalalabad, cidade de 200 mil habitantes no leste do país, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), de acordo com o The New York Times. A capital, Cabul também sentiu os abalos durante toda a noite.

Maioria das mortes ocorreu em Kunar. De acordo com Sediqullah Quraishi Badloon, funcionário de comunicações da província de Nangarhar, local onde ao menos nove pessoas perderam a vida, disse que a maior parte das vítimas está em Kunar.

Governo confirma desabamento de casa e prédios. Zabihullah Mujahid, porta-voz da administração afegã, afirmou nas redes sociais que o terremoto provocou mortes e destruição em várias províncias, mas não apresentou detalhes adicionais.

País já vivia crise humanitária. Mais da metade da população afegã, estimada em 42 milhões de pessoas, depende atualmente de ajuda internacional, segundo a ONU. A tragédia ocorre em meio a uma situação social e econômica já considerada crítica.

USGS alerta para riscos elevados. O Serviço Geológico dos EUA previu, por meio de seus modelos, "baixas significativas" e "danos generalizados na região", ressaltando que grande parte das construções locais é extremamente vulnerável a terremotos.

Afeganistão está em área de alto risco sísmico. O país, assim como vizinhos como Irã e Turquia, encontra-se sobre falhas geológicas. Além de aumentar o sofrimento da população, cada abalo sísmico representa mais um desafio para a reconstrução de um território marcado por décadas de guerra.

Histórico de terremotos devastadores. Em 2022, um tremor de magnitude 5,9 matou pelo menos mil pessoas no sudeste do Afeganistão, mostrando a recorrência e a gravidade do problema sísmico no país.

Crise econômica agrava cenário. Além da catástrofe natural, o Afeganistão enfrenta severas dificuldades financeiras, agravadas pela suspensão da ajuda externa dos EUA e pelo retorno forçado de milhões de cidadãos deportados do Irã e do Paquistão.