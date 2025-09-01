Topo

Terra Santa diz que 4 mil hectares de matrículas não correspondem a áreas existentes de fato

01/09/2025 05h53

(Reuters) - A Terra Santa Propriedades Agrícolas informou que mais de 4 mil hectares de matrículas de certos imóveis integrantes do seu ativo imobilizado não correspondem a áreas existentes de fato, mas alertou que isso não terá impacto na sua receita, conforme fato relevante enviado no domingo.

A companhia disse que um processo de regularização da documentação sobre suas propriedades detectou área total de 4.066,92 hectares não corresponde a áreas existentes de fato.

A empresa disse que está avaliando os possíveis impactos em seus registros contábeis, que provavelmente requererão a baixa contábil.

Contudo, a ausência dessas áreas não terá impacto na receita, pois não estão arrendadas, e também não terá efeito sobre a avaliação anual das terras da empresa, disse.

(Por Michael Susin em Barcelona)

