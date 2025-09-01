Secretário da Receita: 'PCC se insere no mercado legal, e esse é o perigo'

O combate ao crime organizado deve priorizar o rastreamento financeiro e ampliar a fiscalização para além do setor de combustíveis, afirmou Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, no Mercado Aberto, do Canal UOL. Para ele, enfraquecer o fluxo de recursos ilícitos é fundamental para evitar que o Brasil siga o caminho de narcoestados.

Barreirinhas destaca que a atuação integrada entre Receita Federal, Polícia Federal e outros órgãos é essencial para impedir a infiltração do crime na economia formal, e que propostas legislativas ampliam a responsabilização de instituições financeiras.

Nós focamos num setor apenas do primeiro organizado que é o de combustíveis. Nós temos outros que nós já sabemos que se utilizam também desse mesmo esquema. Nós temos o contrabando de cigarros convencionais eletrônicos por exemplo, jogos ilegais que se utilizam também de fintechs. Nós estamos fechando o cerco. Na medida provisória 1303, por exemplo, que está tramitando no Congresso Nacional agora, publicado pelo presidente Lula, há uma norma ali responsabilizando também instituições de pagamento caso movimente recursos de jogos ilegais. Então veja que a gente está em todas as frentes. Robinson Barreirinhas

Veja o investimento que é feito lá no final daquela cadeia acaba permeando praticamente todos os setores da economia. Acaba contaminando. Então evidentemente quando nós avançarmos nisso, nós vamos ver onde esse dinheiro foi injetado. Não quer dizer que as empresas que receberam essa injeção de dinheiro estejam necessariamente envolvidas. Muitas vezes o crime organizado está se inserindo, de fato, no mercado legal. Esse que é o perigo. Robinson Barreirinhas

Ele ressalta que o Brasil precisa agir no pilar financeiro do crime, aprendendo com experiências internacionais para impedir o avanço do crime organizado.

Nós estamos agindo no nascedouro, nós estamos agindo fortemente para evitar esse crescimento [de um narcoestado]. Eu creio que nós aprendemos, inclusive pela experiência internacional, que o crime organizado não se combate apenas ali na ponta, na piqueira, prendendo o traficante menor. Se ataca no cerne, no pilar financeiro do crime organizado. Nós aprendemos isso e estamos atingindo, me parece, num momento adequado, que impede, que vai impedir, porque nós temos que vencer essa luta, que vai impedir que a gente caminhe para esse caminho aí que você está citando. Robinson Barreirinhas

'Sistema de lavagem do PCC ficou sofisticado'

O esquema de lavagem de dinheiro do PCC evoluiu para um modelo altamente sofisticado, dificultando o rastreamento dos verdadeiros beneficiários.

Veja, realmente é uma sofisticação muito grande. Antigamente, qual era o caminho comum para se lavar dinheiro? Você pega uma empresa no nome de um dos bandidos ou de um laranja, pega, por exemplo, o dinheiro do tráfico de drogas em papel moeda e contabiliza como se fosse receita de um restaurante, de um posto de gasolina. O posto de gasolina e o restaurante declaravam isso, pagavam imposto e esse era o formato antigo, arcaico de lavagem de dinheiro. O sistema se sofisticou muito. A gente não localiza mais diretamente essa empresa e quem é o sócio da empresa. Foram criadas camadas para anonimizar, para impedir o reconhecimento de quem são os destinatários finais. Robinson Barreirinhas

Desta vez, os bandidos depositavam o dinheiro em uma fintech, numa conta bolsão. Essa conta não estava no nome do criminoso ou do laranja, mas apenas da fintech.

