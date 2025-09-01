Topo

Taxa de desemprego na zona do euro registra leve queda, a 6,2%, em julho

01/09/2025 06h57

A taxa de desemprego na zona do euro registrou uma leve queda em julho, a 6,2%, na comparação com o índice de 6,3% registrado em junho, após uma revisão para cima de 0,1 ponto, anunciou nesta segunda-feira a agência europeia de estatística Eurostat.

A taxa nos países da zona do euro está no menor nível desde que a agência Eurostat iniciou os registros em abril de 1998, um resultado que também foi observado em novembro de 2024.

Na comparação com julho de 2024, a taxa de desemprego caiu 0,2 ponto nos 20 países da zona do euro.

Taxa de desemprego na zona do euro registra leve queda, a 6,2%, em julho

