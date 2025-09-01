Topo

Taxa de desemprego da zona do euro volta à mínima recorde de 6,2% em julho

A taxa de desemprego da zona do euro voltou para a mínima recorde de 6,2% em julho, após tocar 6,3% em junho, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta segunda-feira, 1, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado de julho veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O dado de junho foi revisado para cima, de 6,2% originalmente.

A Eurostat calcula que havia 10,805 milhões de desempregados na zona do euro em julho. Em relação a junho, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 170 mil.

