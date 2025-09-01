Sob pressão inédita, STF decide se condena Bolsonaro por tentativa de golpe

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar amanhã a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas, incluindo alguns de seus principais ex-ministros, por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

É a primeira vez que o STF julga um ex-presidente da República por tentativa de ataque à democracia. A denúncia foi apresentada em fevereiro e, depois de ouvidos todos os envolvidos e testemunhas, os cinco ministros da Corte vão decidir se Bolsonaro e seus aliados devem ser condenados. Bolsonaro e seus aliados negam qualquer crime.

O julgamento ocorre em meio a uma interferência sem precedentes dos Estados Unidos. O país sancionou o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, criada para punir pessoas envolvidas em violações dos direitos humanos. A medida foi adotada em meio às articulações de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, contra o STF e o governo brasileiro nos Estados Unidos.

EUA também suspenderam vistos de oito dos 11 ministros do STF. A PF e a PGR (Procuradoria-Geral da República) abriram uma investigação contra Bolsonaro e Eduardo por tentativa de obstrução de Justiça e atentado à soberania nacional. A ideia era usar a eventual revogação das sanções dos EUA para pressionar o tribunal a não condenar o ex-presidente, segundo relatório final da Polícia Federal.

A Primeira Turma do STF tem cinco integrantes. São eles os ministros Cristiano Zanin (presidente), Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Destes, apenas Fux não teve o visto cancelado pelos EUA.

Julgamento deve durar duas semanas. A Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo.

Sessões acontecem presencialmente na sala da Primeira Turma do STF. Participarão presencialmente os cinco ministros da Turma, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os advogados das partes, que terão a tribuna da sala de sessão para se manifestar.

Bolsonaro e os demais réus podem ser condenados se três ministros votarem a favor da tese da acusação. Se a maioria se posicionar pela condenação, os ministros definem em seguida a chamada dosimetria, ou seja, qual tempo cada réu deve cumprir de pena a partir do entendimento se cometeram cada crime.

A PGR pede a condenação de todos os réus. Ela elenca cinco crimes: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

As etapas do julgamento

Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.

Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo. Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.

Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes. Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos.

Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos. Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.

Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos. Voto dos demais ministros: Falam, na sequência, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último, o presidente da Turma, Cristiano Zanin.

Os réus do "núcleo crucial"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo; Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

PGR pediu a condenação dos réus

A PGR afirma que o ex-presidente sabia da existência e deu aval à chamada "minuta do golpe". O decreto trazia medidas para implementar um golpe de Estado no país e não permitir que o presidente Lula, vencedor da disputa de 2022, assumisse o cargo. Ainda segundo a PGR, Bolsonaro tinha conhecimento também do plano "Punhal Verde e Amarelo", para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Os fatos de que a denúncia tratou nem sempre tiveram os mesmos atores. Mas todos eles convergiram, dentro do seu espaço de atuação possível, para o objetivo comum de assegurar a permanência do presidente da República da época no exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores em 2022.

Pedido de condenação apresentado pela PGR

Prisão para Bolsonaro e Braga Netto

Bolsonaro e Braga Netto já estão presos, mesmo antes do fim do julgamento. O ex-presidente está em prisão domiciliar por desrespeitar medidas cautelares impostas por Moraes. Já Braga Netto está preso desde dezembro do ano passado por suspeita de obstrução de Justiça. Para a PF, ele teria tentado obter informações da delação de Mauro Cid durante a investigação.

A defesa do ex-presidente pediu a absolvição. Os advogados afirmaram ao STF, nas alegações finais, que houve cerceamento de defesa, que a delação de Mauro Cid deve ser anulada por "vício de vontade" e que não haveria provas para condenar o ex-presidente por tentativa de golpe.

Na peça de 197 páginas, a defesa do ex-presidente ainda afirma que não teve acesso completo às provas. Cita teses de vários juristas, incluindo o alemão Claus Roxin, autor da teoria do domínio do fato no mensalão, para afirmar que não seria possível punir uma "tentativa de tentativa" de golpe.

Bolsonaro determinou a transição e "evitou o caos" após as eleições de 2022, segundo a defesa. "Não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro, que o povo perceberia que o novo governo não faria bem ao país."

De início, porque da narrativa da própria denúncia se está diante de um ato preparatório. É o que se verifica quando a acusação fala em reunião para a exposição de um planejamento: 'reúne a cúpula dessas Forças para expor planejamento', o que, segundo as palavras da própria acusação, se consubstanciam em um ato de planejamento.