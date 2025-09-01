Topo

Notícias

Sob pressão inédita, STF decide se condena Bolsonaro por tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília - Adriano Machado - 14.ago.2025/Reuters
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília Imagem: Adriano Machado - 14.ago.2025/Reuters
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

01/09/2025 18h19Atualizada em 01/09/2025 18h36

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar amanhã a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas, incluindo alguns de seus principais ex-ministros, por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

É a primeira vez que o STF julga um ex-presidente da República por tentativa de ataque à democracia. A denúncia foi apresentada em fevereiro e, depois de ouvidos todos os envolvidos e testemunhas, os cinco ministros da Corte vão decidir se Bolsonaro e seus aliados devem ser condenados. Bolsonaro e seus aliados negam qualquer crime.

O julgamento ocorre em meio a uma interferência sem precedentes dos Estados Unidos. O país sancionou o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, criada para punir pessoas envolvidas em violações dos direitos humanos. A medida foi adotada em meio às articulações de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, contra o STF e o governo brasileiro nos Estados Unidos.

EUA também suspenderam vistos de oito dos 11 ministros do STF. A PF e a PGR (Procuradoria-Geral da República) abriram uma investigação contra Bolsonaro e Eduardo por tentativa de obstrução de Justiça e atentado à soberania nacional. A ideia era usar a eventual revogação das sanções dos EUA para pressionar o tribunal a não condenar o ex-presidente, segundo relatório final da Polícia Federal.

A Primeira Turma do STF tem cinco integrantes. São eles os ministros Cristiano Zanin (presidente), Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Destes, apenas Fux não teve o visto cancelado pelos EUA.

Julgamento deve durar duas semanas. A Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo.

Sessões acontecem presencialmente na sala da Primeira Turma do STF. Participarão presencialmente os cinco ministros da Turma, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os advogados das partes, que terão a tribuna da sala de sessão para se manifestar.

Bolsonaro e os demais réus podem ser condenados se três ministros votarem a favor da tese da acusação. Se a maioria se posicionar pela condenação, os ministros definem em seguida a chamada dosimetria, ou seja, qual tempo cada réu deve cumprir de pena a partir do entendimento se cometeram cada crime.

A PGR pede a condenação de todos os réus. Ela elenca cinco crimes: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

As etapas do julgamento

  • Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.
  • Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.
  • Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos.
  • Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.
  • Voto dos demais ministros: Falam, na sequência, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último, o presidente da Turma, Cristiano Zanin.

Os réus do "núcleo crucial"

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
  3. Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;
  5. Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  6. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;
  7. Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

PGR pediu a condenação dos réus

A PGR afirma que o ex-presidente sabia da existência e deu aval à chamada "minuta do golpe". O decreto trazia medidas para implementar um golpe de Estado no país e não permitir que o presidente Lula, vencedor da disputa de 2022, assumisse o cargo. Ainda segundo a PGR, Bolsonaro tinha conhecimento também do plano "Punhal Verde e Amarelo", para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Os fatos de que a denúncia tratou nem sempre tiveram os mesmos atores. Mas todos eles convergiram, dentro do seu espaço de atuação possível, para o objetivo comum de assegurar a permanência do presidente da República da época no exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores em 2022.
Pedido de condenação apresentado pela PGR

Prisão para Bolsonaro e Braga Netto

Bolsonaro e Braga Netto já estão presos, mesmo antes do fim do julgamento. O ex-presidente está em prisão domiciliar por desrespeitar medidas cautelares impostas por Moraes. Já Braga Netto está preso desde dezembro do ano passado por suspeita de obstrução de Justiça. Para a PF, ele teria tentado obter informações da delação de Mauro Cid durante a investigação.

A defesa do ex-presidente pediu a absolvição. Os advogados afirmaram ao STF, nas alegações finais, que houve cerceamento de defesa, que a delação de Mauro Cid deve ser anulada por "vício de vontade" e que não haveria provas para condenar o ex-presidente por tentativa de golpe.

Na peça de 197 páginas, a defesa do ex-presidente ainda afirma que não teve acesso completo às provas. Cita teses de vários juristas, incluindo o alemão Claus Roxin, autor da teoria do domínio do fato no mensalão, para afirmar que não seria possível punir uma "tentativa de tentativa" de golpe.

Bolsonaro determinou a transição e "evitou o caos" após as eleições de 2022, segundo a defesa. "Não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro, que o povo perceberia que o novo governo não faria bem ao país."

De início, porque da narrativa da própria denúncia se está diante de um ato preparatório. É o que se verifica quando a acusação fala em reunião para a exposição de um planejamento: 'reúne a cúpula dessas Forças para expor planejamento', o que, segundo as palavras da própria acusação, se consubstanciam em um ato de planejamento.

Para além de estarmos diante, como visto, de mero ato preparatório e, portanto, impunível, evidente que o estudo, cogitação e o 'brainstorm' de possíveis medidas legais, sob um viés analítico de sua viabilidade e submissão à lei, não pode ser tido como ato violento.
Trechos da defesa de Bolsonaro apresentada ao STF

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Ciro Nogueira: Bolsonaro é 'o único que não pode perder' nas eleições de 2026

Ex-diretores do CDC alertam que Kennedy está colocando norte-americanos em perigo

Justiça recebe denúncia e põe tornozeleira em mãe 'laranja' de fiscal por propina de R$ 1 bi

Chefe do governo espanhol diz que 'há juízes fazendo política'

Musetti atropela Munar e avança às quartas de final do US Open

Que horas começa o julgamento de Bolsonaro nesta terça (2) e onde assistir?

Sob pressão inédita, STF decide se condena Bolsonaro por tentativa de golpe

Em Chicago, milhares protestam contra a ameaça do ICE e da Guarda Nacional

Governo publica regras para prevenção de incêndio florestal em propriedade rural

Governo publica regras para prevenção de incêndio florestal em propriedades rurais

Conab realizará leilões de compra de 41,5 mil toneladas de milho