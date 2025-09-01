Topo

STOXX 600 sobe com impulso de ações de defesa e Novo Nordisk salta após dados do Wegovy

01/09/2025 13h53

Por Johann M Cherian e Tristan Veyet e Nikhil Sharma

(Reuters) - Os mercados acionários europeus fecharam em alta marginal nesta segunda-feira, apoiados por ações do setor de defesa, enquanto a Novo Nordisk obteve ganhos depois que dados mostraram que seu medicamento para perda de peso Wegovy oferece benefícios mais fortes de proteção ao coração do que as terapias rivais da Eli Lilly.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,23%, a 551,43 pontos, com ganhos liderados pelo setor aeroespacial e de defesa, que subiu 2,1%, aproximando-se de um recorde.

As gigantes do setor de defesa, Rolls-Royce Holdings, Rheinmetall e Hensoldt avançaram entre 2,8% e 4,5%.

Os ganhos ocorreram depois que o Financial Times noticiou que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Europa está preparando "planos bastante precisos" para enviar tropas para a Ucrânia como parte das garantias de segurança pós-conflito.

"A possibilidade de apoio adicional à Ucrânia só pode ser benéfica no que diz respeito às ações (europeias) e investidores estão realmente acreditando nisso", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da City Index.

A britânica BAE Systems subiu 1,8%, já que a Noruega disse ter escolhido o Reino Unido para a aquisição de novas fragatas, em uma negociação no valor de cerca de 10 bilhões de libras (US$13,51 bilhões).

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, a quarta maior empresa do setor de saúde no índice STOXX 600, subiu 1,8%, depois que a empresa disse que o Wegovy reduziu o risco de ataque cardíaco, derrame ou morte em 57%, em comparação com os medicamentos rivais Mounjaro e Zepbound, da Eli Lilly, em uma comparação em condições reais.

As ações impulsionaram o setor de saúde, que teve alta de 0,27%.

Os ganhos gerais foram limitados por um salto nos rendimentos de títulos de longo prazo da zona do euro, devido a preocupações persistentes com os níveis de dívida pública em todo o mundo.

O setor de serviços públicos, geralmente negociado como um substituto para títulos, caiu 0,9%, na liderança das perdas setoriais no STOXX 600.

Enquanto isso, a política tarifária dos EUA continuou a ser o foco principal depois que um tribunal de apelações norte-americano decidiu na sexta-feira que a maioria das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são ilegais, embora tenha permitido que elas permanecessem em vigor até meados de outubro para permitir novos recursos.

Trump prometeu levar o caso à Suprema Corte e especialistas dizem que o governo está preparando planos alternativos para poder prosseguir com suas tarifas.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,10%, a 9.196,34 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,57%, a 24.037,33 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 registrou variação positiva de 0,05%, a 7.707,90 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,51%, a 42.409,71 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,02%, a 14.939,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,65%, a 7.810,85 pontos.

