Sinner atropela Bublik e vai enfrentar Musetti nas quartas do US Open

O tenista italiano Jannik Sinner venceu com extrema facilidade o cazaque Alexander Bublik nesta segunda-feira (1º) e avançou para as quartas de final do US Open, onde seu compatriota Lorenzo Musetti o aguarda.

O número um do mundo precisou de apenas uma hora e 21 minutos para despachar Bublik (24º) com um triplo 6-1.

Sinner ampliou sua sequência de 25 vitórias consecutivas em torneios do Grand Slam em quadra dura.

Além da classificação, ele se vingou de Bublik, o único jogador, além de Carlos Alcaraz, a ter vencido uma partida contra ele neste ano.

"Você é tão bom, isso é loucura", disse o cazaque, parabenizando o italiano na rede.

"Nós nos conhecemos muito bem. Tivemos algumas batalhas muito duras, especialmente este ano", reconheceu Sinner depois. "Ele teve uma partida muito difícil antes desta e hoje não conseguiu sacar tão bem".

Bublik, que derrotou Sinner em junho na grama de Halle, estava num ótimo momento antes da partida desta segunda-feira, sem ter sofrido nenhuma quebra nas três rodadas anteriores.

Sinner não perdeu tempo em quebrar o serviço do oponente nas duas primeiras oportunidades.

No total, ele quebrou o saque de Bublik nove vezes e lhe permitiu apenas uma oportunidade de quebra na reta final, que o cazaque não conseguiu aproveitar.

O desequilíbrio no jogo e o placar levaram a torcida nova-iorquina a comemorar os pontos de Bublik, que em muitos momentos andava pela quadra com um sorriso de incredulidade.

Sinner restabeleceu sua autoridade apenas dois dias após passar por alguns apuros contra o canadense Denis Shapovalov.

Esta vitória também lhe permite manter por enquanto a posição de número um do ranking da ATP, ameaçada por Alcaraz.

Ele elogiou o adversário que terá pela frente nas quartas de final, seu compatriota Musetti.

"É ótimo. Lorenzo é um dos maiores talentos que temos", disse Sinner.

"O tênis italiano vive um ótimo momento. Temos muitos jogadores, muitos estilos", observou. "É muito bom saber que teremos um italiano nas semifinais".

gbv/cl/aam/am

© Agence France-Presse