Sevilla se reforça com o veterano artilheiro chileno Alexis Sánchez

01/09/2025 18h44

O Sevilla anunciou nesta segunda-feira (1º) a contratação por uma temporada do chileno Alexis Sánchez, experiente ex-atacante de Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão.

"Com uma trajetória que poucos alcançaram e depois de jogar por muitos dos clubes mais importantes do mundo do futebol, Alexis chega a Nervión para contribuir com sua experiência e seu instinto goleador", afirmou o clube andaluz em um comunicado.

O jogador havia rescindido o contrato com a Udinese em comum acordo nesta segunda-feira, com a intenção de se juntar ao clube andaluz, o que acabou sendo oficializado pouco antes da meia-noite.

Sánchez substituirá o ponta belga Dodi Lukebakio, artilheiro do Sevilla na temporada passada, que foi transferido para o Benfica também nesta segunda-feira.

O jogador de 36 anos será comandado pelo técnico argentino Matías Almeyda com o objetivo de recuperar sua melhor forma.

Na temporada passada, ele jogou apenas 14 partidas oficiais por causa de uma lesão na panturrilha, mas também devido ao seu mau relacionamento com o técnico alemão Kosta Runjaic.

O veterano jogador retorna à LaLiga onze anos após deixar o Barcelona, no qual jogou de 2011 a 2014. 

No Barça, ele disputou 141 partidas oficiais e marcou 47 gols, além de dar 35 assistências. Durante esse período, conquistou um título da LaLiga, duas Copas do Rei, duas Supercopas da Espanha, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes.

Sánchez jogou depois no Arsenal, Manchester United, Olympique de Marselha e Inter de Milão, além de ter atuado anteriormente por Colo Colo e River Plate.

Ele é o maior artilheiro da história da seleção chilena, pela qual marcou 51 gols em 168 partidas e conquistou a Copa América em 2015 e 2016.

