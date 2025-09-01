Sem quatro titulares, Paraguai inicia preparação para enfrentar Equador

Com quatro titulares lesionados, incluindo o astro Julio Enciso, o Paraguai iniciou nesta segunda-feira (1º) sua preparação para enfrentar o Equador na quinta-feira, em Assunção, partida em que pode selar seu tão aguardado retorno à Copa do Mundo após 16 anos de ausência.

O técnico Gustavo Alfaro comandou o primeiro treino, marcado pelas ausências do zagueiro Fabián Balbuena, do meio-campista Mathías Villasanti e dos atacantes Isidro Pitta e "La Joya" Enciso, a grande esperança paraguaia.

Os quatro não fizeram parte da lista de 27 convocados revelada no domingo pelo técnico argentino devido a diversos problemas físicos.

O treino da tarde, com a presença de quase toda a equipe, ocorreu sob chuva intensa no centro de treinamento da Associação Paraguaia de Futebol (APF), em Ypané, perto de Assunção.

A 'Albirroja' está a apenas um ponto de garantir matematicamente sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, objetivo que ainda pode ser alcançado caso a Venezuela perca para a líder Argentina na quinta-feira, em Buenos Aires.

Alfaro, de 63 anos, convocou 27 jogadores para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, que sua equipe disputará na próxima terça-feira, contra o Peru, em Lima.

O técnico argentino, querido pela torcida paraguaia, surpreendeu a todos ao incluir na lista o atacante Adrián Alcaraz, do Olimpia.

Outras novidades incluem as convocações do zagueiro Alexis "Pulpito" Duarte, do Spartak da Rússia, para substituir Balbuena, e do atacante Ronaldo Martínez, que vem tendo boas atuações pelo Platense da Argentina.

-- Lista de convocados:

Goleiros: Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño, PAR), Carlos Coronel (New York Red Bulls, EUA), Juan Espínola (Newell's, ARG), Orlando Gill (San Lorenzo, ARG).

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), Omar Alderete (Sunderland, ING), Junior Alonso (Mineiro, BRA), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño, PAR), Alexis Duarte (Spartak, RUS), Alan Benítez (Inter, BRA), Agustín Sández (Rosario Central, ARG), Juán Cáceres (Dinamo, RUS).

Meio-campistas: Andrés Cubas (Vancouver, CAN), Diego Gómez (Brighton, ING), Braian Ojeda (Real Salt Lake, EUA), Damián Bobadilla (São Paulo, BRA), Mathías Galarza (River Plate, ARG), Miguel Almirón (Atlanta, EUA), Ramón Sosa (Palmeiras, BRA), Alejandro "Kaku" Romero (Al-Ain FC, UAE), Hugo Cuenca (Genoa, ITA).

Atacantes: Antonio Sanabria (Cremonese, ITA), Gabriel Ávalos (Independiente, ARG), Alex Arce (Independiente Rivadavia, ARG), Ronaldo Martínez (Platense, ARG), Adrián Alcaraz (Olimpia, PAR), Ángel Romero (Corinthians, BRA).

hro/raa/aam/cb

© Agence France-Presse