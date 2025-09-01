Topo

Selic no fim de 2025 continua em 15% pela 10ª semana consecutiva, projeta Focus

Brasília

01/09/2025 08h57

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025

permaneceu em 15% pela 10ª semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente decisão, no dia 30 de julho.

No seu comunicado, o Copom afirmou que a incerteza demanda "cautela" na condução da política monetária. E informou que antecipa uma "continuação na interrupção do ciclo de alta de juros", para avaliar se a manutenção da Selic em 15% por período "bastante prolongado" é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

"O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado", disse o Copom.

Considerando apenas as 37 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também se manteve em 15,0%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,50% pela 31ª semana consecutiva, mas com alterações na ponta. Considerando só as 37 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,38% para 12,0%, na segunda baixa seguida.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 29ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10% pela 36ª semana consecutiva.

