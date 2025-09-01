Salário mínimo: valor do piso nacional foi atualizado em 2025; veja

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de o novo valor estar em vigor desde janeiro, o depósito só aparece no mês seguinte, pois os salários são sempre pagos após o período trabalhado. Assim, a correção passa a ser percebida no contracheque de fevereiro.

O piso nacional corresponde ao menor valor que um empregado pode receber por mês em atividade formal. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, programas assistenciais e direitos trabalhistas.

O reajuste atual elevou o mínimo em R$ 106, o que equivale a 7,5% de aumento, percentual acima da inflação. Ainda assim, o valor final ficou menor do que poderia ser, em razão do limite de gastos aprovado no fim de 2024.

Mudança na regra de cálculo

Antes, o cálculo do salário mínimo era feito considerando a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa metodologia, o valor chegaria a R$ 1.525.

A regra em vigor, porém, adicionou um novo critério: um teto de 2,5% para aumento de despesas. Dessa forma, mesmo que o PIB apresente crescimento maior, como 3,2%, aplica-se o limite máximo previsto.

O salário mínimo influencia diretamente aposentadorias do INSS e benefícios sociais, o que torna necessário controlar reajustes elevados para evitar impactos mais pesados no orçamento público em um cenário de restrição fiscal.