Ronaldo Iabrudi reduz participação no GPA

01/09/2025 08h42

SÃO PAULO (Reuters) - O GPA anunciou nesta segunda-feira que Ronaldo Iabrudi, presidente do conselho de administração da empresa dona dos supermercados Pão de Açúcar, reduziu sua participação na companhia, segundo comunicado ao mercado.

O executivo, que já foi presidente-executivo do grupo entre 2014 e 2018, reduziu sua participação no GPA para cerca de 3,22%, equivalente a 15,8 milhões de ações. A fatia anterior não foi informada.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

