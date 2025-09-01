Topo

Reag Capital Holding negocia potencial venda do controle da Reag Investimentos

01/09/2025 10h12

(Reuters) - A Reag Capital Holding está em tratativas visando à potencial alienação do bloco de controle da Reag Investimentos, com potenciais interessados independentes, conforme fato relevante das duas companhias ao mercado nesta segunda-feira.

"As tratativas compreendem, entre outros, a troca de informações sujeitas a acordos de confidencialidade e discussões preliminares sobre termos e condições econômicos e contratuais da possível transação", afirmaram.

As empresas acrescentaram que não há garantia de que as negociações resultarão na celebração de documento vinculante ou na consumação de qualquer transação, nem definição de preço, estrutura final ou cronograma.

Na semana passada, a sede da Reag Investimentos foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito de uma megaoperação envolvendo vários órgãos públicos contra um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

A companhia afirmou na quinta-feira que estava colaborando integralmente com as autoridades competentes.

(Por Paula Arend Laier)

