Topo

Notícias

Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar

01/09/2025 14h36

Oportunidades

Cláudio quebrou um ciclo de gerações de agricultores e formou-se jornalista e pesquisador da Nacional da Amazônia, tendo reunido o maior acervo de conteúdo já transmitido pelas ondas curtas da rádio. "Eu saí, estudei, formei por causa dessa influência que a rádio desempenhou na minha vida", diz.

Influência que permanece alcançando gerações, como o público da apresentadora do programa do Nacional Jovem, Ediléia Martins. "Por mais que a gente tenha novas tecnologias, meios de comunicação melhores, aquele radinho de pilha continua sendo a companhia de muitos", diz.

Conexões

Uma relação com ribeirinhos, pescadores, indígenas, quilombolas, extrativistas e tantos ouvintes que têm os programas e músicas da Nacional da Amazônia a principal companhia em muitos momentos da vida. "Toda a minha conexão com o mundo e da minha família era feita através do rádio", diz a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Acreana e filha de seringueiro, a ministra recorda a importância central da Nacional da Amazônia no seringal. "Eu aprendi a me expressar, mesmo sendo analfabeta, ouvindo as novelas da rádio", lembra Marina.

Futuro

Todas essas histórias, as cartas de ouvintes e memórias criadas desde 1º de setembro de 1977 foram lembradas na comemoração dos 48 anos da rádio, quando também foi lançada a cápsula do futuro para reunir mensagens para a Amazônia 50 anos, a serem lidas e reveladas em 2027.

A programação fez parte da Semana da Amazônia, que se estende até o dia 5 de setembro com atividades que incluem ainda a experiência imersiva Amazônia Viva. "É uma honra estar aqui festejando a rádio e trazendo essa experiência que teletransporta as pessoas para dentro da realidade de um indígena que vive dentro da Floresta Amazônica, podendo retratar para o povo brasileiro a perspectiva de quem vive a Amazônia e suas nuances", afirma Daniel Vicente, coordenador dos projetos Amazônia Popular e Amazônia nas Comunidades, responsáveis pela iniciativa.

Brasília (DF) 01/09/2025 O presidente da EBC, André Basbaum, na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Durante a abertura da programação, o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), André Basbaum, destacou a importância da Rádio Nacional da Amazônia, não apenas para região, mas para o mundo. "A gente sabe do papel da radiodifusão na história do Brasil e da comunicação, sobretudo nos lugares mais distantes do país, como a imensa floresta amazônica, e do compromisso que o país tem com o meio ambiente, com os povos originários que cuidam do território. Essa é uma agenda da Brasil e do mundo", conclui. 

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Modi em Tianjin: Índia ensaia afastamento dos EUA e busca novo equilíbrio com China e Rússia

Calor e tempo seco: Veja como será a primeira semana de setembro em SP

Novo código de disciplina escolar entra em vigor em El Salvador

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,9%, afirma Sabesp

Maduro diz que Venezuela é um país pacífico, mas não se curvará a ameaças

Versículo de encorajamento: 32 mensagens bíblicas para renovar forças

Equador negocia para receber 300 refugiados por ano dos EUA

Maduro se diz pronto para 'luta armada' se Venezuela for invadida pelos EUA

Rio fervente na Amazônia atinge mais de 90ºC e cozinha animais vivos

Segunda-feira da Mostra de Veneza traz artes marciais e êxtase religioso

Ministro do STF autoriza Lira a visitar Bolsonaro em Brasília