Quem vai julgar Bolsonaro no STF? Entenda papel da Primeira Turma

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) no caso da trama golpista.

Quem vai julgar Bolsonaro no STF?

A Primeira Turma tem cinco ministros. Ela é composta por Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.

O colegiado é responsável pela análise do caso porque Moraes, relator do processo, pertence à Primeira Turma. Desde 2023, as ações penais são julgadas nas turmas da Corte, para dar mais agilidade aos processos.

Com a existência delas, não são todos os casos que são analisados por todos os integrantes do tribunal, conforme ocorre nos julgamentos em plenário. Vale destacar que todos os tribunais no Judiciário brasileiro são divididos em turmas, câmaras e seções por este mesmo motivo, não sendo esta uma condição especial do STF. Antonio Carlos de Freitas Júnior, advogado e CEO do escritório A.C. Freitas Advogados

Moraes se tornou relator do caso por regra de "conexão". O regimento interno da Corte prevê que, quando um ministro já conduz um inquérito, pode permanecer como relator de novos casos relacionados — mecanismo conhecido como "prevenção" ou "conexão". Foi o que aconteceu com Moraes, a partir do inquérito das fake news, aberto em 2019, como explica Marcelo Crespo, coordenador de direito da ESPM.

A partir desse inquérito, desdobramentos ficaram sob a relatoria dele. A investigação original passou a abranger temas como as milícias digitais, os atos antidemocráticos de 2020, os ataques de 8 de janeiro e, mais recentemente, a tentativa de golpe atribuída a Bolsonaro e aliados. Como todos esses fatos foram considerados conexos, foram anexados ao escopo do mesmo relator.

Defesa de Bolsonaro queria julgamento no plenário

Segundo a defesa de Bolsonaro, o processo deveria ser analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma. O advogado do ex-presidente, Celso Vilardi, argumentou a favor do julgamento pela Corte completa. Segundo ele, à época dos fatos, o ex-presidente ocupava o cargo de chefe do Executivo, o que, de acordo com o regimento interno do Supremo, exigiria julgamento pelo plenário.

Regras sobre julgamento em plenário ou em turmas mudaram ao longo do tempo. Inicialmente, todos os casos penais eram julgados pelo plenário. Mas quando o STF julgou o "Caso Mensalão" (entre 2007 e 2013), esse processo tomou tanto tempo que os outros casos criminais acabaram atrasando. Para evitar essa lentidão, em 2014, o STF decidiu que esses processos seriam julgados pelas turmas.

Em 2020, quando o STF limitou o foro aos crimes de agentes públicos praticados no exercício e em razão da função pública, foi restaurada a competência do plenário. Mas, em 2023, a prerrogativa para processar e julgar ações penais voltou às turmas.

A regra geral é que sejam seguidos os artigos 5º a 10º do Regimento Interno do STF, os quais definem quais casos devem ser julgados pelas turmas e quais casos devem ser julgados pelo plenário. Todavia, o artigo 11 do RISTF define situações em que, por escolha das turmas, o caso pode ser levado para análise e julgamento pelo plenário. Antonio Carlos de Freitas Júnior, advogado

Como as turmas são definidas?

Internamente, o STF se divide em duas turmas. Cada uma é formada por cinco ministros, sendo que o mais antigo deles preside a turma. O presidente do STF, por sua vez, não integra nenhuma das turmas.

Não há eleição para definir turmas. Quando um novo ministro ingressa no STF, este passa a ocupar a turma que seu antecessor integrava.

Também não existem critérios específicos para definir quem faz parte de uma turma. Ainda que os ministros da Primeira Turma tenham sido indicados majoritariamente por presidentes petistas, eles estarem em uma mesma turma é uma coincidência. Lula foi responsável por indicar a ministra Cármen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin e o Flavio Dino. Já Dilma indicou Luiz Fux. Apenas Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer (MDB). Já a Segunda Turma tem ministros indicados tanto por Lula quanto Dilma, além de Fernando Henrique Cardoso e Jair Bolsonaro. Fazem parte dela: Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça.

Pode se dizer que se trata de uma coincidência. Como as turmas são sempre alteradas pela aposentadoria e pela assunção do cargo de presidente do Tribunal pelos ministros, seria necessária uma grande coordenação para dividir as turmas pela posição política. Antonio Carlos de Freitas Júnior, advogado

* Com informações de reportagens publicadas em 25/02/2025 e 31/07/2025.