Quando será o próximo pagamento do Auxílio Gás em 2025? Veja data

O pagamento do Auxílio Gás será retomado em outubro pelo governo federal. O benefício é disponibilizado a cada dois meses, sempre em meses pares. Nesta rodada, os depósitos ocorrerão entre os dias 20 e 31 de outubro.

Calendário do Auxílio Gás - outubro de 2025

Final do NIS 1 - 20/10

Final do NIS 2 - 21/10

Final do NIS 3 - 22/10

Final do NIS 4 - 23/10

Final do NIS 5 - 24/10

Final do NIS 6 - 27/10

Final do NIS 7 - 28/10

Final do NIS 8 - 29/10

Final do NIS 9 - 30/10

Final do NIS 0 - 31/10

O que é o Auxílio Gás?

O programa beneficia cerca de 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais do governo. A iniciativa busca reduzir o impacto do custo do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda.

O valor repassado equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 quilos, definido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Para se ter uma ideia, em abril o repasse foi de R$ 108 por domicílio.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até meio salário mínimo. Também estão entre os contemplados os lares que já recebem o Bolsa Família ou outros auxílios sociais.

Os repasses são realizados em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o beneficiário não tenha uma conta ativa, a Caixa abre automaticamente uma poupança digital em seu nome. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação do crédito.