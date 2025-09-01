Topo

Notícias

Prorrogação do drawback para exportadores será publicada na 3ª-feira, diz Alckmin

01/09/2025 21h04

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira que a portaria prorrogando o regime de drawback será publicada na terça-feira.

A medida era uma das demandas do setor produtivo diante do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 50% a produtos brasileiros que entram naquele país.

"Quero dar uma notícia de primeira mão. Amanhã sai a portaria do drawback", disse Alckmin à CNN Brasil.

"Esse era um pleito do setor produtivo, que amanhã estará resolvido com a publicação do drawback, dando mais um ano para as empresas poderem buscar novos mercados ou exportarem para os Estados Unidos", acrescentou.

O governo anunciou uma série de medidas em apoio a setores atingidos pelo tarifaço, que incluem a prorrogação de tributos, medidas de crédito e compras governamentais, além da prorrogação por um ano do mecanismo de "drawback" -- regime aduaneiro que permite a suspensão ou isenção de tributos incidentes na aquisição de insumos usados na fabricação de produtos exportados.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Isabel Teles)

