Presidente do BRB mostra confiança em conclusão de aquisição de ativos do Master

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do Banco de Brasília (BRB), Paulo Rodrigues Costa, demonstrou confiança nesta segunda-feira sobre uma eventual aprovação da aquisição de parte do Banco Master, citando que o conjunto de ativos selecionados é "seguro e capaz de agregar estrategicamente nosso posicionamento de mercado".

"Contratamos uma equipe muito qualificada de assessores externos para revisar todo o perímetro (conjunto de ativos do Master) e concluir as diligências", disse o executivo em conferência com analistas e investidores sobre os resultados de segundo trimestre do banco.

Questionado sobre eventual dificuldade para obtenção de aprovações pelo Banco Central para a aquisição diante de eventuais repercussões das operações da Polícia Federal sobre instituições financeiras e fundos na semana passada, Costa afirmou que "até agora não temos conhecimento de nenhuma ação ou investigação que estão dentro do nosso perímetro de operação".

"O perímetro selecionado é pequeno e seguro", afirmou.

Uma megaoperação envolvendo vários órgãos públicos com agentes atuando em dez Estados mirou na quinta-feira passada um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos que têm ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A empresa de investimentos Reag foi um dos alvos da operação.

(Por Alberto Alerigi Jr.)