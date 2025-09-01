Presidente chinês promove nova ordem global cercado por líderes de Rússia e Índia

Por Laurie Chen e Mei Mei Chu

TIANJIN, China (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, apresentou na segunda-feira sua visão de uma nova ordem econômica e de segurança global que prioriza o "Sul Global", em um desafio direto aos Estados Unidos, durante uma cúpula que incluiu os líderes da Rússia e da Índia.

"Precisamos continuar a nos posicionar claramente contra o hegemonismo e a política de poder, e praticar o verdadeiro multilateralismo", disse Xi, em um ataque velado aos EUA e às políticas tarifárias do presidente Donald Trump.

"A governança global chegou a uma nova encruzilhada", acrescentou.

Xi estava recebendo mais de 20 líderes de países não ocidentais em uma cúpula na cidade portuária chinesa de Tianjin para a Organização de Cooperação de Xangai (OCX), uma iniciativa apoiada pela China que recebeu um novo impulso com a presença do presidente russo, Vladimir Putin, e do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Em uma imagem criada para transmitir um clima de solidariedade, Putin e Modi foram mostrados de mãos dadas enquanto caminhavam em direção a Xi antes da abertura da cúpula. Os três estavam lado a lado, rindo e cercados por intérpretes.

"É difícil dizer se a cena foi coreografada ou improvisada, mas isso realmente não importa", escreveu Eric Olander, editor-chefe do The China-Global South Project, uma agência de pesquisa.

"Se o presidente dos EUA e seus acólitos pensaram que poderiam usar as tarifas para pressionar China, Índia ou Rússia a se submeterem, esse (encontro) diz o contrário."

Após a cúpula, Modi deu uma volta com Putin na limusine blindada Aurus do líder russo a caminho da reunião bilateral.

"As conversas com ele são sempre esclarecedoras", escreveu Modi no X. Na reunião bilateral, Putin se dirigiu a Modi em russo como "caro sr. primeiro-ministro, caro amigo".

China e Índia são os maiores compradores de petróleo bruto da Rússia, o segundo maior exportador do mundo. Trump impôs tarifas adicionais à Índia por causa das compras, mas não à China.

Pouco conhecida fora da região, a OCX, com sede em Pequim, foi formada há mais de duas décadas como um bloco de segurança regional. China, Rússia e quatro Estados da Ásia Central são membros fundadores. A Índia aderiu em 2017.

Xi não definiu nenhuma medida concreta no que ele chamou de sua "Iniciativa de Governança Global" - a mais recente de uma série de estruturas de políticas de Pequim voltadas para promover a liderança da China e desafiar as organizações internacionais dominadas pelos EUA que tomaram forma após a Segunda Guerra Mundial.

Anteriormente, Xi também pressionou pelo que ele descreveu como uma globalização econômica mais inclusiva em meio à turbulência causada pelas políticas tarifárias de Trump, divulgando o "mercado de megaescala" e a oportunidade econômica da OCX .

"NOVO SISTEMA DE ESTABILIDADE"

Putin, cujo país estreitou ainda mais os laços econômicos e de segurança com a China em meio às consequências da guerra na Ucrânia, disse que a OCX retomou o "multilateralismo genuíno", com moedas nacionais cada vez mais usadas em acordos mútuos.

"Isso, por sua vez, estabelece as bases políticas e socioeconômicas para a formação de um novo sistema de estabilidade e segurança na Eurásia", disse Putin.

"Esse sistema de segurança, ao contrário dos modelos eurocêntrico e euro-atlântico, consideraria genuinamente os interesses de uma ampla gama de países, seria verdadeiramente equilibrado e não permitiria que um país garantisse sua própria segurança às custas de outros."

Xi pediu a criação de um novo banco de desenvolvimento da OCX, o que seria um passo importante em direção à aspiração de longa data do bloco de desenvolver um sistema de pagamento alternativo que contorne o dólar norte-americano e o poder das sanções dos EUA.

Pequim fornecerá 2 bilhões de iuanes (US$280 milhões) de ajuda gratuita aos Estados membros este ano e mais 10 bilhões de iuanes em empréstimos a um consórcio bancário da OCX.