Premiê do Reino Unido reformula equipe e nomeia ex-funcionária do Banco da Inglaterra como principal assessora econômica

Por David Milliken

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nomeou Minouche Shafik, ex-vice-presidente do Banco da Inglaterra, como sua principal consultora econômica, como parte dos esforços para reforçar sua equipe antes do que deverá ser um final de ano difícil.

A nomeação de Shafik e a mudança para levar Darren Jones, vice da ministra das Finanças, Rachel Reeves, para seu gabinete em Downing Street indicam que Starmer acredita que precisa de uma melhor consultoria econômica antes de um orçamento no final deste ano, que deverá incluir mais aumentos de impostos.

Jones será substituído pelo parlamentar trabalhista James Murray, que ocupava um cargo mais júnior no Ministério das Finanças, informou o gabinete de Starmer em um comunicado.

Em uma mudança mais ampla nas operações de Downing Street, Starmer também substituiu seu secretário particular principal, que dirige o escritório de sua equipe, e nomeou um novo diretor de comunicações.

Depois de mais de um ano no poder, a equipe de Starmer foi criticada por alguns membros de seu partido por não conseguir vender as decisões políticas, às vezes difíceis, de seu governo e por não defender seus sucessos, uma vez que os índices de popularidade do Partido Trabalhista caíram.

As novas nomeações podem fortalecer a consultoria econômica que Starmer recebe antes de um orçamento complicado para Reeves, que tem pouco espaço de manobra depois de se ater às suas chamadas regras fiscais com o objetivo de equilibrar os gastos diários com a receita tributária até 2029.

"Acho que a criação de uma função para Darren Jones é uma boa medida", disse um parlamentar trabalhista.

"Ele claramente tem um olho para os detalhes, mas também entende de política."

Shafik foi vice-presidente do Banco da Inglaterra para mercados e bancos entre agosto de 2014 e fevereiro de 2017, antes de deixar o cargo no meio de seu mandato para se tornar vice-chanceler da London School of Economics.

Em 2023, ela se tornou reitora da Universidade de Columbia, em Nova York, mas deixou o cargo após pouco mais de um ano, quando a forma como a universidade lidou com os meses de protestos estudantis contra a guerra de Israel em Gaza atraiu críticas de ambos os lados.

No início de sua carreira, Shafik foi a principal funcionária pública do Ministério de Ajuda Externa do Reino Unido e, posteriormente, vice-diretora administrativa do Fundo Monetário Internacional (FMI), onde supervisionou o trabalho do FMI na Europa e no Oriente Médio durante a crise da dívida da zona do euro e a Primavera Árabe.

"Essa função e a experiência adicional ajudarão o governo a ir mais longe e mais rápido na condução do crescimento econômico e na elevação dos padrões de vida para todos", disse o gabinete de Starmer.

(Reportagem de David Milliken e Sachin Ravikumar; Reportagem adicional de Elizabeth Piper)