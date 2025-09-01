Topo

Preço médio do QAV cai 3,7% a partir desta segunda, dia 1º, avisa Petrobras

01/09/2025

A Petrobras informou nesta segunda-feira, dia 1º, que o preço médio de venda de querosene de aviação (QAV) da estatal para as distribuidoras terá uma redução de 3,7%, o que corresponde a uma redução de R$ 0,13/litro em relação ao preço do mês anterior. A redução entra em vigor nesta segunda. No acumulado do ano, a redução é de 3,9%, o que corresponde a um decréscimo de R$ 0,14/litro, comparando com o preço de dezembro de 2024.

"Cabe destacar que no acumulado desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu os seus preços de QAV em 32,1%, equivalente a um decréscimo de R$ 1,63/litro. Considerando a inflação no período, esta redução é de 40,1%", disse a empresa em nota.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores. Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.

