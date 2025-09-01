Donald Trump, presidente dos EUA, tem CPF no Brasil?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem um CPF (Cadastro de Pessoa Física) em situação regular na Receita Federal desde 2014. O UOL procurou a Casa Branca para esclarecer os motivos que levaram Trump a solicitar o registro, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.

O que aconteceu

Documento está no nome de Donald John Trump, nascido em 14 de junho de 1946. Os registros oficiais coincidem com os dados do presidente dos Estados Unidos.

CPF foi emitido em 8 de abril de 2014, conforme registro público da Receita Federal. O UOL apurou que, na época, Trump estava envolvido no lançamento de dois empreendimentos imobiliários no Brasil.

A ideia era que os projetos tivessem a marca do presidente americano e ficassem prontos antes das Olimpíadas de 2016, no Rio, o que não aconteceu. O então sócio de Trump à época disse ao UOL que acredita que a emissão do CPF foi feita para satisfazer exigências legais da sociedade imobiliária de ambos no Brasil.

Donald John Trump, nascido em 14 de junho de 1946, tem um CPF em situação regular Imagem: Reprodução/Receita Federal

Estrangeiros que pretendem investir diretamente no país precisam de CPF. As regras da Receita Federal indicam que a inscrição do cadastro é obrigatória para estrangeiros em algumas situações: abertura de conta em banco, investimentos no mercado financeiro, além de compra de imóveis, veículos e outros bens, como aeronaves ou embarcações.

Não é obrigatório que o estrangeiro more no Brasil para solicitar o CPF. A solicitação pode ser feita com a documentação correta em consulados brasileiros no exterior.

A reportagem procurou a Receita Federal para esclarecer detalhes da solicitação de Trump. Em nota, o órgão afirmou, no entanto, que a solicitação de informações ou a confirmação de dados cadastrais vinculados ao Cadastro de Pessoas Físicas está restrita ao próprio titular da inscrição ou ao seu representante legal, devidamente constituído nos termos da legislação vigente.

Sociedade com brasileiro em negócio no Rio

Fachada do Trump Hotel Rio de Janeiro em dezembro de 2016 Imagem: PILAR OLIVARES/REUTERS

Em 2013, Trump estabeleceu uma sociedade com o comentarista político Paulo Figueiredo. Figueiredo disse ao UOL que não se lembra de detalhes em relação ao documento, mas que acredita que ele foi emitido para satisfazer condições legais brasileiras e viabilizar a sociedade. "Deve ter sido uma exigência jurídica", afirmou Figueiredo.

Sociedade tinha o objetivo de construir o Trump Rio de Janeiro Hotel, na Barra da Tijuca. O empreendimento considerava, inclusive, a construção de um cassino no hotel, uma vez que o projeto de lei para legalizar as casas de jogos já tramitava no Congresso.

Mas em dezembro de 2016, semanas antes de assumir a presidência dos EUA pela primeira vez, Trump retirou sua marca do negócio. Na época, a empresa dele afirmou que a saída era motivada por atrasos no projeto e se referiu à decisão como "faxina normal" nas semanas antes de ele assumir o governo.

Empreendimento, hoje com o nome de Hotel LSH Barra, foi inaugurado em 2016 mesmo com as obras inacabadas. O financiamento do hotel chegou a ser alvo de uma investigação do Ministério Público Federal por suspeita de corrupção.

Figueiredo deixou o cargo de diretor-executivo da empresa hoteleira no final de 2015 e se mudou para os EUA. Na época, disse que Trump não tinha como saber se havia financiamento ilícito porque os investidores não tinham capital aberto.

Seu nome foi incluído na lista de procurados da Interpol. Em 2019, Figueiredo foi preso em Miami por suspeita de integrar um suposto esquema de pagamento de propinas a dirigentes do BRB, banco controlado pelo governo do Distrito Federal, em troca de recursos para a construção do extinto Trump Hotel.

Em janeiro deste ano, Justiça do Rio decretou falência do antigo Hotel Trump. O empreendimento, administrado pela LSH Barra Empreendimentos Imobiliários, enfrentava dificuldades financeiras desde 2019.

Outro empreendimento de Trump não saiu do papel

As Trump Towers seriam construídas no centro do Rio Imagem: Divulgação

O maior empreendimento imobiliário anunciado no Brasil, com a marca de Trump, nem saiu do papel. As Trump Towers, que seriam construídas no centro do Rio, previam um complexo de cinco prédios comerciais de alto padrão.

Integravam o consórcio das Trump Towers seis construtoras e imobiliárias. Entre as quais a búlgara MRP, a espanhola Salamanca e a brasileira Even. As companhias haviam comprado da Organização Trump os direitos para o uso da marca do empresário, esperando com isso atrair mais clientes. A projeção era de que as torres ficassem na "área mais nobre do Porto Maravilha", e fossem vendidas a investidores de longo prazo, que teriam seus escritórios alugados por grandes empresas brasileiras e multinacionais.

O negócio não prosperou. A Organização Trump anunciou o cancelamento de negociações sobre projetos no Brasil, Argentina e Índia.