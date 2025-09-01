Polícia da Ucrânia suspeita que Rússia esteja envolvida no assassinato de ex-presidente do Parlamento

KIEV (Reuters) - O chefe de polícia da Ucrânia disse na segunda-feira que suspeita de envolvimento russo no assassinato do ex-presidente do Parlamento Andriy Parubiy, depois que um suspeito foi detido.

O chefe da polícia nacional, Ivan Vyhivskyi, afirmou que o atirador se disfarçou de mensageiro e disparou oito vezes durante o ataque de sábado na cidade de Lviv, no oeste do país.

"Ele passou um longo tempo se preparando, observando, planejando e, finalmente, puxando o gatilho... Há envolvimento russo", declarou ele no Facebook, sem fornecer provas.

Vadym Onyshchenko, chefe regional da agência de inteligência doméstica SBU da Ucrânia, disse que essa possibilidade estava sendo investigada, mas que as evidências que a comprovavam ainda não haviam sido reunidas.

A Rússia não comentou o incidente nem respondeu à acusação de envolvimento, e não houve nenhuma indicação do motivo pelo qual Parubiy, de 54 anos, foi alvo.

Ele atuou como presidente do Parlamento de 2016 a 2019 e ajudou a liderar os protestos de 2013 a 2014 que levaram à destituição do então presidente pró-russo da Ucrânia, Viktor Yanukovich.

Parubiy também foi secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia de fevereiro a agosto de 2014, período em que a Rússia anexou a península da Crimeia e separatistas apoiados por Moscou começaram a combater as forças do governo no leste da Ucrânia.

Ambos os países se acusaram mutuamente de tentativas de assassinatos ou de assassinatos bem-sucedidos durante a guerra, incluindo um general russo de alto escalão explodido em Moscou e um coronel da inteligência ucraniana morto a tiros em Kiev em julho.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse na segunda-feira que foi "um assassinato horrível" que afetou a "segurança em um país em guerra".

O suspeito de ser o atirador foi detido durante a noite na região de Khmelnytskyi, disse o ministro do Interior Ihor Klymenko.

"Só direi que o crime foi cuidadosamente planejado: os movimentos da vítima foram estudados, uma rota foi traçada e um plano de fuga foi pensado", afirmou ele no Telegram.

O suspeito era um morador de Lviv de 52 anos, de acordo com o gabinete da procuradoria.

(Reportagem de Pavel Polityuk)