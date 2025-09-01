Topo

Notícias

PMI industrial da zona do euro avança a 50,7 em agosto e supera prévia, afirma S&P Global

São Paulo

01/09/2025 07h43

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 49,8 em julho para 50,7 em agosto, atingindo o maior nível em 38 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank. O resultado definitivo de agosto superou a leitura preliminar, de 50,5. O número acima de 50 indica que a atividade manufatureira do bloco passou a se expandir no mês passado.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Terremoto no Afeganistão deixa 800 mortos e 2.800 feridos

Ucrânia: polícia aponta "conexão russa" após prisão de suspeito de assassinato de ex-presidente do Parlamento

Em Cúpula de Cooperação de Xangai, Xi Jinping critica 'mentalidade de Guerra Fria' em meio a tensões com EUA

Bayer Leverkusen demite o técnico Erik ten Hag após duas rodadas da Bundesliga

CNU 2025: sai resultado de pedido de cotas e de atendimento especial

Taxa de desemprego na zona do euro registra leve queda, a 6,2%, em julho

Justiça condena Volkswagen por trabalho escravo em fazenda no Pará

Xi e Putin criticam o Ocidente durante reunião de cúpula na China

Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 6ª parcela

Terremoto de magnitude 6 mata 622 pessoas no Afeganistão

Japão e Coreia do Sul enfrentam verão mais quente já registrado