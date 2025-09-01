PMI Industrial da China sobe para 50,5 em agosto

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Industrial da China subiu de 49,5 em julho para 50,5 em julho, segundo leitura da S&P Global em parceria com a RatingDog divulgada nesta segunda-feira, 1. O resultado acima da marca de 50 pontos indica expansão da atividade.

"As novas encomendas de exportação ainda estão em contração, mas o ritmo de declínio desacelerou. Isso é encorajador, mas não devemos nos empolgar, pois a demanda externa parece estar sendo parcialmente antecipada, enquanto a demanda doméstica permanece fraca, então o potencial de crescimento da produção pode ser limitado, a menos que a demanda doméstica se fortaleça", diz a S&P Global, em comunicado.