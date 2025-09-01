PMI industrial da Alemanha sobe a 49,8 em agosto, mas fica abaixo da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu de 49,1 em julho para 49,8 em agosto, atingindo o maior nível em 38 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1 pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de agosto, porém, ficou ligeiramente abaixo da estimativa inicial, de 49,9. A leitura inferior a 50 também aponta que a manufatura alemã segue em contração.