PMI industrial da Alemanha sobe a 49,8 em agosto, mas fica abaixo da prévia

São Paulo

01/09/2025 07h45

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu de 49,1 em julho para 49,8 em agosto, atingindo o maior nível em 38 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1 pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de agosto, porém, ficou ligeiramente abaixo da estimativa inicial, de 49,9. A leitura inferior a 50 também aponta que a manufatura alemã segue em contração.

