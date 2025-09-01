Plantio de milho verão atinge 6,7% da área no Centro-Sul, mostra AgRural

São Paulo, 1 - O plantio da safra de milho verão atinge 6,7% da área prevista no Centro-Sul do País, contra 3,2% na semana anterior e 7,7% há um ano, informou a AgRural nesta segunda-feira, 1º de setembro. Conforme a consultoria, o clima favorece os trabalhos, atualmente concentrado nos três estados do Sul do Brasil. "As chuvas recentes deram fôlego para a semeadura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em algumas áreas, porém, os produtores ainda aguardam a elevação das temperaturas mínimas para acelerar os trabalhos", disse a AgRural em nota.