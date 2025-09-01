Topo

Petrobras reduz preço médio do querosene de aviação em 3,7% em 1º de setembro

01/09/2025 08h56

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras reduzirá o preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) em 3,7% para distribuidoras a partir de 1º de setembro, ou R$0,13/litro abaixo do preço do mês anterior, disse a estatal nesta segunda-feira.

Em nota, a Petrobras afirmou que, no acumulado do ano, a redução é de 3,9%, o que corresponde a um decréscimo de R$0,14/litro comparando com o preço do QAV em dezembro de 2024.

Os ajustes do QAV da Petrobras ocorrem todo começo de mês, conforme previsto em contratos.

A Petrobras comercializa o combustível produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)

