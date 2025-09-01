Força da Polícia Civil cai em SP com poucos agentes: 'Investimento é na PM'

Um levantamento do UOL revela que o número de policiais civis em São Paulo hoje é menor que em 2013. Faltam 15.350 agentes, segundo sindicato da categoria. O governo admite o déficit, mas aponta a "maior contratação em 14 anos". Na última semana, houve 1.500 novas contratações. Os novos agentes, no entanto, ainda dependem de meses de treinamento para começar a trabalhar.

O que aconteceu

Atualmente, cada policial civil atende 1.695 habitantes em São Paulo. São 27.135 policiais civis em atividade no estado, sendo cerca de 2.500 delegados, segundo dados obtidos pelo UOL via LAI (Lei de Acesso a Informação) e Raio X das Forças de Segurança do Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em 2013, cada um dos 32.278 policiais civis atendia 1.366 pessoas. Em 12 anos, o efetivo caiu 16%. Foram 5.143 agentes a menos, enquanto a população aumentou em 2,5 milhões, segundo o IBGE.

Contratação do governo cobre apenas 10% da carência de policiais civis. A informação é do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo). Os 1.307 escrivães, 116 médicos legistas e 35 peritos contratados ainda passarão por treinamento na Academia de Polícia antes de serem distribuídos — o que deve levar, no mínimo, cinco meses.

O governador Tarcísio de Freitas disse que a chegada de novos agentes "alivia a carga (...) tem gente mais feliz que eu". A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) diz que, somados os três anos de gestão, fez a maior contratação dos últimos 14 anos, totalizando 3.400 policiais civis —incluída a última leva de 1.500. Outros 1,3 mil vão ser nomeados após concurso em andamento, sem prazo para oficialização, diz a pasta.

Sindicato afirma que problema é "mais profundo" e evasão está relacionada a "péssimos salários". Segundo Jacqueline Valadares, presidente do Sindpesp, São Paulo está na quinta pior posição salarial do país, por isso faltam agentes no estado. Ela afirma que o reajuste de 5%, dado neste ano a todo o funcionalismo público do estado, "não recompõe a inflação acumulada, que foi de quase 10% em dois anos". O governo, por sua vez, afirma que concedeu aumento salarial de 25,2%, levados em consideração os três anos, acima da inflação de 15,1% no período.

Um policial civil em São Paulo ganha entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por mês. Os valores estão abaixo da média nacional (R$ 13.342,36) e do que é pago em Roraima (R$ 16.351,90), o estado menos populoso do país (637 mil habitantes).

Entre os delegados, a faixa salarial é de R$ 14 mil a R$ 25 mil. No Mato Grosso, o valor chega a R$ 30.961,87. A média nacional é de R$ 26.655, segundo dados do Raio-X das Forças de Segurança Pública de 2024.

Consequências do déficit

Baixo número de policiais civis prejudica a investigação e a elucidação de crimes. O policial civil (escrivães e investigadores) é responsável por apurar delitos com perícias e constatações científicas, além de cuidar das áreas administrativa e judiciária. "Esclarecimentos de homicídios e descoberta de redes criminais, tudo isso depende de uma investigação qualificada. A Polícia Civil é fundamental", explica Daniel Hirata, pesquisador de segurança pública do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UFF (Universidade Federal Fluminense).

"Os dados do orçamento mostram que há muito mais investimento na Polícia Militar, voltada à atuação ostensiva", diz Hirata. "A sensação de desprestígio institucional dentro da Polícia Civil, com agentes insatisfeitos com suas remunerações e com a estrutura debilitada, tem feito profissionais preferirem ir para outros estados ou optar por outras carreiras", segundo o professor.

Para 2025, o orçamento para a Polícia Militar foi quase o dobro do destinado para a Civil. Foram previstos para a PM R$ 12.224.421.507. Para a Polícia Civil, R$ 6.531.788.174.

Quem é o policial civil de SP

Dados obtidos pelo UOL revelam um perfil: homem (74,6%), branco (68,2%), com ensino superior (72,3%) e há mais de 20 anos na corporação (43%). Confira o quadro atual: