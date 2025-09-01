Topo

Perda de independência do Fed seria muito preocupante para EUA e mundo, diz Christine Lagarde

01/09/2025 07h54

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou que uma possível perda de independência do Federal Reserve (Fed) pode ter consequências graves tanto para os Estados Unidos quanto para a economia global.

"Seria muito preocupante se o presidente Donald Trump tivesse sucesso em seus esforços para assumir o controle do banco central dos Estados Unidos", disse Lagarde à rádio francesa Radio Classique nesta segunda-feira, 1.

Lagarde considerou que será difícil para Trump ter sucesso na tentativa de burlar a independência do Fed. "Precisaria garantir o controle da maioria dos tomadores de decisão do Fed", disse. Mas, ponderou que se ele conseguisse, a independência do BC americano estaria em risco. "Teria sérias repercussões não apenas para os Estados Unidos, mas para toda a economia global, dado o papel central que os EUA desempenham", reforçou.

Os comentários de Lagarde vêm após Trump ter tomado medidas no mês passado para demitir a diretora do Fed, Lisa Cook - vista como parte de uma tentativa de controlar o conselho do Fed e pressionar o banco central a cortar os juros mais rapidamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

