Pauta de videográficos

01/09/2025 10h53

* Afeganistão-terremoto

Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por cinco tremores secundários que foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, matou mais de 800 pessoas e deixou 2.700 feridas no leste do Afeganistão, informaram as autoridades locais.

Videográficos disponíveis: 

- Magnitude e intensidade dos terremotos. - REENVIO DISPONÍVEL 

- Os três principais tipos de falhas geológicas. - REENVIO DISPONÍVEL

  

Maria Cecilia REZENDE

