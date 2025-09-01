Pauta de videográficos

* Afeganistão-terremoto

Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por cinco tremores secundários que foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, matou mais de 800 pessoas e deixou 2.700 feridas no leste do Afeganistão, informaram as autoridades locais.

Videográficos disponíveis:

- Magnitude e intensidade dos terremotos. - REENVIO DISPONÍVEL

- Os três principais tipos de falhas geológicas. - REENVIO DISPONÍVEL

