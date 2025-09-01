Topo

Notícias

Papa recebe um dos principais defensores dos católicos LGBTQIA+

01/09/2025 13h49

O papa Leão XIV "espera seguir a ideia do papa Francisco de abertura com as pessoas LGBTQIA+", disse um dos principais defensores dos fiéis dessa comunidade na Igreja Católica à AFP nesta segunda-feira (1º), após ser recebido no Vaticano. 

Esta audiência privada de cerca de 30 minutos "foi muito calorosa, receptiva, amigável e tranquila", confidenciou o padre americano James Martin, que participará de uma peregrinação de pessoas LGBTQIA+ ao Vaticano no próximo fim de semana, como parte do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja. 

"A mensagem que recebi dele é que ele espera seguir a ideia do papa Francisco de abertura com as pessoas LGBTQIA+", acrescentou. 

Em seus 12 anos de pontificado, o papa argentino, defensor de uma igreja "aberta a todos", intensificou seus gestos de abertura com os fiéis LGBTQIA+, sem alterar a doutrina católica. 

Sua decisão, no final de 2023, de autorizar bênçãos para casais homoafetivos atraiu críticas de círculos conservadores, especialmente na África e nos Estados Unidos. 

"Não abordamos essa questão", comentou o padre Martin.

O papa Robert Francis Prevost não se pronunciou publicamente sobre este texto desde a sua eleição em 8 de maio. 

Mas o papa americano "expressou seu desejo de perpetuar o legado de Francisco, que também inclui a sinodalidade. E sinodalidade é ouvir a todos, inclusive as pessoas LGBTQIA+", enfatizou o padre Martin, que era próximo do papa argentino. 

O encontro foi anunciado oficialmente pelo Vaticano, sem detalhes sobre seu conteúdo. 

James Martin participará de uma peregrinação de católicos LGBTQIA+ em Roma na sexta-feira e no sábado, como parte do calendário oficial do Jubileu.

cmk/cf/cbr/eg/mb/aa/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja onde assistir, data e horários

Julgamento de Bolsonaro no UOL: como acompanhar transmissão ao vivo do STF

De Minaur vence Riedi e volta às quartas de final do US Open

Jurista compara Bolsonaro a Lula e defende pena em sala de Estado Maior

Maduro diz que canais de comunicação com EUA estão 'fracassados'

Especialistas internacionais afirmam que ações de Israel em Gaza atendem aos critérios de 'genocídio'

'Pena de Bolsonaro será superior à da infantaria', diz Reale Jr

Estado de SP terá que arcar com translado de corpo de homem morto pela PM

A nova aposta latino-americana no transporte por trens

Maduro denuncia que oito embarcações dos EUA com 1.200 mísseis 'apontam para a Venezuela'

Eduardo Paes tem 54,8% das intenções de voto para o governo do RJ, diz pesquisa