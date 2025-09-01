Papa Leão se reúne com James Martin, padre norte-americano conhecido por apoio à comunidade LGBT

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão concedeu uma audiência privada de alto nível a um proeminente sacerdote norte-americano que ministra a católicos LGBT, nesta segunda-feira, em um possível sinal de que o novo pontífice continuará o legado do falecido papa Francisco de abrir a Igreja para a comunidade gay.

Leão, o primeiro papa dos EUA, reuniu-se no Vaticano com o reverendo James Martin, que foi atacado repetidamente por católicos conservadores por seu ministério, mas foi apoiado por Francisco.

"Foi muito consolador e muito encorajador", disse Martin à Reuters após a reunião. "Ouvi a mesma mensagem do papa Leão que ouvi do papa Francisco sobre o acolhimento das pessoas LGBTQ."

Francisco, que liderou a Igreja por 12 anos antes de sua morte em abril, emitiu um decreto em 2023 permitindo que os padres administrem bênçãos a casais do mesmo sexo caso a caso, embora a Igreja ainda reconheça oficialmente apenas casamentos entre homens e mulheres.

A Igreja Católica ensina que as pessoas LGBT devem ser respeitadas e que sua dignidade humana deve ser defendida. Ela também ensina que a atração por pessoas do mesmo sexo não é pecaminosa, mas que as relações sexuais fora do casamento entre homens e mulheres são.

Leão realiza muitas reuniões todos os dias, mas apenas algumas são anunciadas oficialmente pelo Vaticano. Essas são examinadas de perto pelos observadores da Igreja como um sinal das prioridades do papa.

CONTINUAÇÃO DO LEGADO DE FRANCISCO

O encontro com Martin, realizado no palácio apostólico do Vaticano, foi parte de uma agenda oficial na segunda-feira que também incluiu reuniões com dois cardeais e vários bispos.

Martin disse à Reuters que a reunião durou cerca de meia hora. "Ele quer que todos na igreja se sintam bem-vindos", afirmou o padre sobre Leão. "Sua abordagem aos católicos LGBTQ é uma continuação do legado do papa Francisco."

Jesuíta, como Francisco, Martin foi o autor de um livro de 2017 que abordou como os líderes católicos devem se envolver com a comunidade gay, e lidera um site de notícias online dedicado aos católicos LGBT.

No passado, algumas universidades dos EUA cancelaram palestras e aparições de Martin, muitas vezes após pressão de grupos conservadores.

Leão, eleito pelos cardeais do mundo todo em maio, ainda não se dirigiu publicamente à comunidade LGBT e também não comentou publicamente o contestado decreto de Francisco de 2023.