Ondas de calor ligadas ao desmatamento matam 28 mil ao ano, mostra estudo

O desmatamento em regiões tropicais, como a Amazônia, está associado a um número considerável de mortes relacionadas à intensificação das ondas de calor, com uma estimativa de 28.330 mortes anuais no mundo, de acordo com um estudo publicado na revista Nature Climate Change com participação de pesquisadores brasileiros.

"A mudança do clima aumenta a temperatura em várias regiões, mas onde há desmatamento o aquecimento é ainda mais intenso, expondo populações já vulneráveis", explica Beatriz Oliveira, coordenadora do Grupo de Trabalho de Clima e Saúde da Fiocruz e uma das autoras do estudo.

O que aconteceu

Estudo inédito. Pesquisadores da Universidade de Leeds (Reino Unido), Fiocruz (Brasil) e Kwame Nkrumah University (Gana) publicaram na Nature Climate Change a primeira análise global ligando diretamente o desmatamento tropical ao aumento da mortalidade por calor.

Entre 2001 e 2020, o desmatamento expôs 345 milhões de pessoas ao aquecimento local. Estima-se que esse aquecimento tenha causado 28.300 mortes anuais relacionadas ao calor. Em áreas de floresta perdida, o desmatamento respondeu por até um terço de todas as mortes ligadas ao calor. O aquecimento local induzido pelo desmatamento nessas áreas é substancial, atingindo uma média de 0,7°C na superfície terrestre, o que representa 64% do aquecimento total observado nas regiões desmatadas dos trópicos.

Taxas de mortalidade associadas ao calor variam significativamente por região. O Sudeste Asiático concentra a maior parte das mortes, com 8 a 11 mortes por 100 mil pessoas em áreas desmatadas, totalizando 15.680 mortes anuais, sobretudo na Indonésia. Na África Tropical, estimam-se 9.890 mortes anuais, enquanto as Américas Central e do Sul tropicais apresentam números menores, 2.520 ao ano, devido à densidade populacional mais baixa em áreas de desmatamento.

Aquecimento acelerado. O desmatamento elevou em média a temperatura de superfície em 0,45°C nas áreas afetadas, chegando a +0,73°C na Amazônia e na América Central. Essa elevação local é comparável ou até maior do que um século de aquecimento global projetado em cenários de altas emissões.

Riscos à saúde. O calor excessivo compromete produtividade no trabalho, desempenho cognitivo, saúde cardiovascular e mental. Populações vulneráveis, em especial comunidades indígenas e rurais, sofrem mais pela falta de infraestrutura para adaptação.

Além do calor, o desmatamento tropical está associado a outros riscos significativos para a saúde. A poluição do ar por fumaça de incêndios relacionados ao desmatamento pode levar a milhares de mortes prematuras anualmente, especialmente no Sudeste Asiático, América do Sul e África. Em certos contextos, o desmatamento tem sido ligado a um risco maior de malária, particularmente para crianças em famílias pobres.

Contribuição para o aquecimento global. O desmatamento libera CO2, contribuindo para o aquecimento global. Embora o aquecimento local biofísico do desmatamento (0,45°C) seja substancialmente maior do que sua contribuição para o aquecimento global (0,03°C), a conservação das florestas tropicais tem um forte potencial para reduzir o aquecimento em escalas local e global, dizem os especialistas.

O que vem por aí

As simulações de modelos climáticos indicam que a expansão de culturas em florestas tropicais pode elevar a temperatura do ar e aumentar o estresse térmico em regiões de baixa latitude, mostra a pesquisa. A conservação das florestas tropicais pode não apenas mitigar o aquecimento local, mas também fortalecer a capacidade adaptativa das populações vulneráveis.

Para entender a dimensão

Imagine que cada árvore é como um guarda-chuva natural que não só bloqueia o sol, mas também libera uma brisa fresca. O desmatamento é como remover esses guarda-chuvas em massa, deixando as pessoas diretamente sob o sol escaldante e contribuindo para o aquecimento geral.

(Com informações de Estadão Conteúdo)