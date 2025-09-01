Topo

Notícias

Ondas de calor ligadas ao desmatamento elevam mortalidade em regiões tropicais, aponta Fiocruz

São Paulo

01/09/2025 10h33

O desmatamento em regiões tropicais, como a Amazônia, está diretamente associado ao aumento das temperaturas locais e ao agravamento dos impactos das mudanças climáticas na saúde humana. A avaliação é da pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Piauí, Beatriz Oliveira, coordenadora do Grupo de Trabalho de Clima e Saúde da instituição, em entrevista à Rádio Eldorado.

Segundo estudo publicado na revista Nature Climate Change, com participação de pesquisadores brasileiros, a perda de cobertura florestal contribui para 28 mil mortes anuais no mundo em razão da intensificação das ondas de calor. Os grupos mais afetados são idosos, crianças e pessoas com doenças cardiovasculares e respiratórias. "A mudança do clima aumenta a temperatura em várias regiões, mas onde há desmatamento o aquecimento é ainda mais intenso, expondo populações já vulneráveis", explicou Oliveira.

Ela destacou que políticas ambientais de preservação florestal têm efeito direto sobre a redução da mortalidade, já que se tratam de "mortes preveníveis". De acordo com a pesquisadora, o problema é agravado em países de baixa renda, onde o acesso a tecnologias adaptativas, como o ar-condicionado, é limitado.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Policial é preso por atirar em entregador do iFood no Rio de Janeiro

Togo abre mercado para sementes do Brasil; Indonésia permite bovinos vivos

México inicia 'nova era' do Judiciário exposto ao controle político e criminal

Gaza: ONGs lançam campanha em solidariedade a jornalistas palestinos e pretendem criar redação flutuante

Pauta de videográficos

Homem é flagrado pela esposa em motel, tenta fugir e mata mototaxista no CE

Julgamento de Bolsonaro agita a direta a um ano das presidenciais

Homem é preso por bater com carro no consulado russo em Sydney

Hamas denuncia suposto plano para deslocar palestinos: 'Gaza não está à venda'

Ondas de calor ligadas ao desmatamento elevam mortalidade em regiões tropicais, aponta Fiocruz

Presidente chinês promove nova ordem global cercado por líderes de Rússia e Índia