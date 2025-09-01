Olympique de Marselha transfere Rabiot para o Milan e se reforça com Pavard

Topo

Em um agitado último dia da janela de transferências, o Olympique de Marselha transferiu o meio-campista Adrien Rabiot para o Milan nesta segunda-feira (1º), anunciou oficialmente o clube francês. 

O Olympique também contratou o zagueiro Benjamin Pavard, da Inter de Milão. Pavard, campeão mundial pela França, jogava na Inter há dois anos, após quatro temporadas no Bayern de Munique. 

Ele disputou 55 partidas pelos 'Bleus', com quem, além de conquistar a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, também foi vice-campeão em 2022. 

Após estrear no Lille, ele se consolidou na Alemanha (onde vestiu as camisas do Stuttgart e do Bayern de Munique) e na Itália (Inter de Milão). 

Ele conquistou a Bundesliga quatro vezes e o título da Serie A uma vez. 

Sua chegada é uma contratação de prestígio para o Olympique de Marselha, que na segunda-feira se despediu de Rabiot, outro jogador da seleção francesa, que se transferiu para o Milan.

"O Milan tem o prazer de anunciar a contratação de Adrien Rabiot, do Olympique de Marselha, com contrato válido até 30 de junho de 2028", anunciaram os 'rossoneri' em um comunicado.

Rabiot já jogou no futebol italiano, atuando pela Juventus de 2019 a 2024. Na época, ele era comandado por Massimiliano Allegri, atual técnico do Milan. 

O Olympique de Marselha havia dispensado Rabiot e o atacante inglês Jonathan Rowe após uma briga entre os dois no dia 15 de agosto, logo depois da derrota por 1 a 0 para o Rennes.

Rowe assinou na semana passada com outro clube italiano, o Bologna, e com isso será rival de Rabiot nesta temporada.

