iPhones 'antigos' têm descontos de até R$ 668 com expectativa por iPhone 17

A nova linha do iPhone 17 deverá ser lançada pela Apple na próxima terça-feira (9/9). A expectativa é que os celulares cheguem mais finos e com novidades desde o design até um novo chip Wi-Fi e maior capacidade na bateria.

Como já destacado pelo Guia de Compras UOL, a empresa ainda pode descontinuar a versão "Plus" nesse lançamento, deixando a linha composta pelo iPhone 17, iPhone 17 Air, além dos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Diante da proximidade do lançamento, alguns iPhones de gerações anteriores já estão com redução nos preços. Confira a seguir modelos que estão mais baratos:

Possui uma tela OLED de 6,1 polegadas com resolução de 2532 x 1170 pixels

Sistema de câmera dupla de 12 MP (principal e ultra-angular), além de câmera frontal de 12 MP

Bateria que promete até 20 horas de reprodução de vídeo

Equipado com o chip A15 Bionic

Com tela OLED de 6,1 polegadas e resolução de 2556 x 1179 pixels

Possui uma câmera dupla de 48 MP (principal) e 12 MP (ultra-angular), além de câmera selfie de 12 MP

Bateria com autonomia de 20 horas de reprodução de vídeo, segundo a Apple

Equipado com o chip A16 Bionic

A tela OLED tem 6,1 polegadas com resolução de 2556 x 1179 pixels

Conta com um uma câmera dupla de 48 MP (Fusion) e 12 MP (ultra-angular), além de câmera frontal de 12 MP

Com bateria de até 22 horas de reprodução de vídeo

Equipado com o chip A18

Rumores sobre o iPhone 17

Design. Os iPhones 17 deverão ter parte alumínio e parte vidro. É esperado que o modelo Pro e Pro Max cheguem com o mesmo tamanho dos seus antecessores, mas devem passar por uma mudança no design, que consiste em uma área de vidro ao redor do carregador MagSafe e do logotipo da Apple.

É possível que o relevo das câmeras das versões Pro e Pro Max passem por uma mudança, que consiste em uma barra retangular, englobando as lentes das câmeras à esquerda, enquanto o flash e o sensor LiDAR se posicionam à direita.

Mockup de um iPhone 17 Pro Max Imagem: MacRumors

Tela. Além disso, um vazamento de fabricante de capas indicou que desde o modelo base até o Pro Max, a Apple pode liberar a taxa de atualização de até 120 Hz, o que pode deixar a experiência do usuário mais fluída para realizar as tarefas nos iPhones. Também há rumores sobre o recurso Always On Display, que mostra informações com a tela "desligada". Até agora exclusivo dos modelos Pro, a função pode estar disponível em todos os dispositivos da linha 17.

Câmeras. As câmeras dos novos aparelhos podem trazer novidades importantes, começando pela câmera de selfie, que deve contar com um sensor de 24 MP, ou seja, o dobro dos 12 MP presentes nas gerações anteriores. Enquanto as câmeras traseiras, os iPhones devem manter ao menos um sensor principal de 48 MP.

Desempenho. Como de costume, a Apple deve apresentar um novo chip, o A19 Bionic, acompanhado de rumores sobre a estreia do chip Wi-Fi 7. A expectativa é que ele traga melhorias na eficiência energética, além de maior conexão com outros aparelhos.

Bateria. Em relação à autonomia, o iPhone 17 pode ganhar uma bateria de 3.600 mAh (100 mAh a mais que a do iPhone 16). A versão Air deve ficar abaixo de 3.000 mAh, mas compensa com a tecnologia silício-carbono, que promete mais eficiência energética. A Apple também pode usar uma bateria com mais de 5.000 mAh pela primeira vez nos modelos Pro, segundo o MacRumors.

*Com informações de texto publicado em 29/08/2025, MacRumors e Tom's Guide.

