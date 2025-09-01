Topo

Notícias

Novo 'crossfit'? Hyrox mistura corrida e treino funcional

Modalidade prevê oito estações de exercícios funcionais intercaladas com corridas de 1 km - iStock
Modalidade prevê oito estações de exercícios funcionais intercaladas com corridas de 1 km Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

01/09/2025 14h56

Se o crossfit já virou febre, agora é a vez do hyrox começar a chamar atenção. Nascida em 2017 na Alemanha, a modalidade esportiva com marca registrada mistura corrida com exercícios funcionais e rapidamente se espalhou pelo mundo.

No Brasil, ainda engatinha, mas tem potencial para se tornar tendência em academias, principalmente para quem busca desafios físicos sem a intensidade radical do crossfit.

Relacionadas

Academia está cheia e você troca ordem dos aparelhos? Tática não é a melhor

Parecem iguais, mas não são: laticínios similares têm qualidade diferente

O que acontece no seu cérebro após um cochilo no meio do dia?

Sua proposta é simples e exigente ao mesmo tempo: oito estações de exercícios funcionais intercaladas com corridas de 1 km. A ideia é trabalhar resistência, força e condicionamento físico em um formato padronizado e previsível, diferente do crossfit, que aposta na variação constante dos treinos e na surpresa do "workout of the day".

Outro diferencial é que a corrida é parte obrigatória da fórmula, enquanto no crossfit não. Isso torna o hyrox mais próximo das competições de endurance (de resistência) e, ao mesmo tempo, mais acessível para quem prefere um treino de alta intensidade, mas com menos movimentos explosivos e menor risco de lesões.

O que envolve e quais os benefícios

Na prática, o hyrox é um teste de corpo e mente. Os exercícios são funcionais, simulando movimentos do dia a dia: empurrar, puxar, carregar peso, saltar. A cada estação, o atleta precisa de força e resistência, mas também de estratégia para gerenciar energia e ritmo, já que a prova pode durar entre 1h20 e 2h.

Por ser previsível, os treinos permitem que cada praticante ajuste a intensidade conforme seu condicionamento.

Entre os ganhos estão melhora da resistência cardiovascular, aumento da força e da mobilidade, aprimoramento do equilíbrio e da coordenação. No campo psicológico, a modalidade estimula resiliência, confiança e foco, além de reduzir estresse e ansiedade — afinal, completar o circuito é um feito que traz forte sensação de conquista.

Treino intercala corridas - Getty Images - Getty Images
Treino intercala corridas
Imagem: Getty Images

Como funcionam as etapas

O formato oficial do hyrox segue sempre a mesma ordem:

  • 1 km de corrida para aquecer e preparar o corpo;
  • 1000 m de SkiErg, máquina que simula movimentos de esqui;
  • 1 km de corrida;
  • 50 m de sled push, empurrando um trenó com anilhas;
  • 1 km de corrida;
  • 50 m de sled pull, puxando o trenó na força;
  • 1 km de corrida;
  • 80 m de burpee broad jump, mistura de burpee com salto longo;
  • 1 km de corrida;
  • 1000 m de remo ergômetro;
  • 1 km de corrida;
  • 200 m de farmer carry, carregando dois kettlebells (pesos com alças);
  • 1 km de corrida;
  • 100 m de sandbag lunges, afundos com saco de areia no ombro;
  • 1 km de corrida;
  • 100 wall balls, arremessos de bola contra um alvo.

É um percurso que exige tanto preparo aeróbico quanto força muscular. O detalhe é que não há necessidade de cargas altíssimas: o objetivo é resistência e consistência, não explosão máxima.

Como e onde praticar

Embora tenha nascido como competição, o hyrox já está ganhando espaço em academias e boxes de crossfit. O treino exige espaço amplo e equipamentos como trenós, bolas, kettlebells e ergômetros. Mas nada impede adaptações: alguns movimentos podem ser treinados em academias convencionais ou até mesmo em casa, com a ajuda de equipamentos básicos e de preferência com orientação de um profissional de educação física experiente na área.

Já surgem até treinos online para simular partes do circuito, o que facilita o acesso de iniciantes. No entanto, o ambiente ideal continua sendo o das academias especializadas, onde é possível reproduzir o formato completo e se preparar para competições oficiais.

Pré-requisitos e cuidados

O hyrox pode ser praticado por diferentes perfis, mas, como em qualquer modalidade de alta intensidade, é importante fazer uma avaliação de saúde antes de começar. Iniciantes, idosos ou pessoas com histórico de lesão devem priorizar treinos progressivos e supervisionados, aprendendo primeiro a técnica correta dos movimentos.

A modalidade oferece categorias adaptadas: a versão "Open" tem cargas menores, a "Relay" divide os desafios em equipe e a "Pro" é voltada para atletas mais avançados. Monitorar sinais como fadiga e frequência cardíaca é essencial para evitar sobrecarga.

Descanso, hidratação e alimentação equilibrada completam a fórmula: afinal, a recuperação é parte crucial do processo.

*Com informações de reportagem publicada em 25/04/2025

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Maduro diz que Venezuela é um país pacífico, mas não se curvará a ameaças

Versículo de encorajamento: 32 mensagens bíblicas para renovar forças

Equador negocia para receber 300 refugiados por ano dos EUA

Maduro se diz pronto para 'luta armada' se Venezuela for invadida pelos EUA

Rio fervente na Amazônia atinge mais de 90ºC e cozinha animais vivos

Segunda-feira da Mostra de Veneza traz artes marciais e êxtase religioso

'Acusação é gravíssima, mas frágil', diz Josias sobre Ciro Nogueira e o PCC

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja onde assistir, data e horários

Julgamento de Bolsonaro no UOL: como acompanhar transmissão ao vivo do STF

De Minaur vence Riedi e volta às quartas de final do US Open

Jurista compara Bolsonaro a Lula e defende pena em sala de Estado Maior