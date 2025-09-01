Novo 'crossfit'? Hyrox mistura corrida e treino funcional

Se o crossfit já virou febre, agora é a vez do hyrox começar a chamar atenção. Nascida em 2017 na Alemanha, a modalidade esportiva com marca registrada mistura corrida com exercícios funcionais e rapidamente se espalhou pelo mundo.

No Brasil, ainda engatinha, mas tem potencial para se tornar tendência em academias, principalmente para quem busca desafios físicos sem a intensidade radical do crossfit.

Sua proposta é simples e exigente ao mesmo tempo: oito estações de exercícios funcionais intercaladas com corridas de 1 km. A ideia é trabalhar resistência, força e condicionamento físico em um formato padronizado e previsível, diferente do crossfit, que aposta na variação constante dos treinos e na surpresa do "workout of the day".

Outro diferencial é que a corrida é parte obrigatória da fórmula, enquanto no crossfit não. Isso torna o hyrox mais próximo das competições de endurance (de resistência) e, ao mesmo tempo, mais acessível para quem prefere um treino de alta intensidade, mas com menos movimentos explosivos e menor risco de lesões.

O que envolve e quais os benefícios

Na prática, o hyrox é um teste de corpo e mente. Os exercícios são funcionais, simulando movimentos do dia a dia: empurrar, puxar, carregar peso, saltar. A cada estação, o atleta precisa de força e resistência, mas também de estratégia para gerenciar energia e ritmo, já que a prova pode durar entre 1h20 e 2h.

Por ser previsível, os treinos permitem que cada praticante ajuste a intensidade conforme seu condicionamento.

Entre os ganhos estão melhora da resistência cardiovascular, aumento da força e da mobilidade, aprimoramento do equilíbrio e da coordenação. No campo psicológico, a modalidade estimula resiliência, confiança e foco, além de reduzir estresse e ansiedade — afinal, completar o circuito é um feito que traz forte sensação de conquista.

Como funcionam as etapas

O formato oficial do hyrox segue sempre a mesma ordem:

1 km de corrida para aquecer e preparar o corpo;

para aquecer e preparar o corpo; 1000 m de SkiErg , máquina que simula movimentos de esqui;

, máquina que simula movimentos de esqui; 1 km de corrida ;

; 50 m de sled push , empurrando um trenó com anilhas;

, empurrando um trenó com anilhas; 1 km de corrida ;

; 50 m de sled pull , puxando o trenó na força;

, puxando o trenó na força; 1 km de corrida ;

; 80 m de burpee broad jump , mistura de burpee com salto longo;

, mistura de burpee com salto longo; 1 km de corrida ;

; 1000 m de remo ergômetro ;

; 1 km de corrida ;

; 200 m de farmer carry , carregando dois kettlebells (pesos com alças);

, carregando dois kettlebells (pesos com alças); 1 km de corrida ;

; 100 m de sandbag lunges , afundos com saco de areia no ombro;

, afundos com saco de areia no ombro; 1 km de corrida ;

; 100 wall balls, arremessos de bola contra um alvo.

É um percurso que exige tanto preparo aeróbico quanto força muscular. O detalhe é que não há necessidade de cargas altíssimas: o objetivo é resistência e consistência, não explosão máxima.

Como e onde praticar

Embora tenha nascido como competição, o hyrox já está ganhando espaço em academias e boxes de crossfit. O treino exige espaço amplo e equipamentos como trenós, bolas, kettlebells e ergômetros. Mas nada impede adaptações: alguns movimentos podem ser treinados em academias convencionais ou até mesmo em casa, com a ajuda de equipamentos básicos e de preferência com orientação de um profissional de educação física experiente na área.

Já surgem até treinos online para simular partes do circuito, o que facilita o acesso de iniciantes. No entanto, o ambiente ideal continua sendo o das academias especializadas, onde é possível reproduzir o formato completo e se preparar para competições oficiais.

Pré-requisitos e cuidados

O hyrox pode ser praticado por diferentes perfis, mas, como em qualquer modalidade de alta intensidade, é importante fazer uma avaliação de saúde antes de começar. Iniciantes, idosos ou pessoas com histórico de lesão devem priorizar treinos progressivos e supervisionados, aprendendo primeiro a técnica correta dos movimentos.

A modalidade oferece categorias adaptadas: a versão "Open" tem cargas menores, a "Relay" divide os desafios em equipe e a "Pro" é voltada para atletas mais avançados. Monitorar sinais como fadiga e frequência cardíaca é essencial para evitar sobrecarga.

Descanso, hidratação e alimentação equilibrada completam a fórmula: afinal, a recuperação é parte crucial do processo.

