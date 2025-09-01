Topo

Nestlé demite presidente-executivo após violação do código de conduta

01/09/2025 15h13

(Reuters) - A Nestlé demitiu seu presidente-executivo, Laurent Freixe, após uma violação do código de conduta da companhia, informou a empresa nesta segunda-feira, nomeando como sucessor no cargo Philipp Navratil.

A Nestlé disse que a saída de Freixe ocorre após uma investigação supervisionada pelo presidente do conselho, Paul Bulcke, e pelo diretor independente Pablo Isla sobre um relacionamento amoroso não público com uma subordinada direta que viola o código de conduta empresarial da empresa.

"Esta foi uma decisão necessária", disse Bulcke em um comunicado. "Os valores e a governança da Nestlé são fortes alicerces de nossa empresa. Agradeço a Laurent por seus anos de serviço."

Freixe, um veterano da empresa, assumiu o cargo de presidente-executivo em setembro do ano passado, após a Nestlé demitir seu antecessor, Mark Schneider.

Navratil iniciou sua carreira na Nestlé em 2001 como auditor interno. Após ocupar vários cargos comerciais na América Central, ele foi nomeado gerente nacional da Nestlé Honduras em 2009.

Em 2013, ele assumiu a liderança do negócio de café e bebidas no México e fez a transição para a unidade de negócios estratégicos de café da Nestlé em 2020.

Ele mudou para a Nespresso em julho de 2024 e entrou para o conselho executivo da Nestlé em 1º de janeiro deste ano.

(Reportagem de Rhea Rose Abraham em Bengaluru)

