Topo

Notícias

Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Bolsonaro na véspera do julgamento da trama golpista

São Paulo

01/09/2025 16h17

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira, 1º, véspera do início do julgamento da trama golpista.

Foi a defesa de Bolsonaro quem pediu autorização do STF para a visita. O ex-presidente e o deputado não informaram o motivo do encontro.

Moraes avisou em sua decisão que o carro do ex-presidente da Câmara precisará ser revistado ao deixar o condomínio, como ocorre com todos os veículos.

"Ressalto que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu", escreveu Moraes.

Recentemente, Lira criticou a prisão domiciliar do ex-presidente, considerada por ele uma medida "exagerada".

A Primeira Turma começa a julgar amanhã o "núcleo crucial" do plano de golpe. Além de Bolsonaro, também respondem ao processo Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor da Abin), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Sob pressão inédita, STF decide se condena Bolsonaro por tentativa de golpe

Em Chicago, milhares protestam contra a ameaça do ICE e da Guarda Nacional

Governo publica regras para prevenção de incêndio florestal em propriedade rural

Governo publica regras para prevenção de incêndio florestal em propriedades rurais

Conab realizará leilões de compra de 41,5 mil toneladas de milho

Lei controversa sobre extremismo online entra em vigor na Rússia

Reconhecer um Estado palestino 'não é simbólico', diz ministra de Autoridade Palestina

Supermercados não são obrigados a fornecer sacolas, decide STF

O que está em jogo no julgamento histórico de Bolsonaro

Zagueiro equatoriano Hincapié é emprestado ao Arsenal pelo Leverkusen

Eduardo afirma que Tarcísio não é o candidato esperado pelo eleitor bolsonarista