Moody's melhora previsões para economia dos EUA, mas ainda vê desaceleração com tarifas

A Moody's Ratings melhorou as projeções para o desempenho de algumas das principais economias desenvolvidas este ano, entre elas EUA e Japão, conforme relatório de perspectivas econômicas globais. A agência, porém, ainda espera firme desaceleração da atividade, em meio à incerteza sobre o tarifaço norte-americano.

A instituição projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA crescerá 1,5% em 2025, comparado com estimativa de expansão de 1,0% calculada na edição anterior do relatório, em maio. Para 2026, a expectativa se manteve inalterada em alta de 1,5% na maior economia do planeta.

"A incerteza da política comercial, as demissões no governo federal e outros choques de políticas provavelmente pesarão sobre o crescimento, elevando o desemprego", avalia a agência.

A Moody's, no entanto, acredita que o esperado relaxamento monetário fornecerá algum impulso aos EUA. A agência prevê que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortará juros da faixa entre 4,25% e 4,50% atualmente para o intervalo entre 3,25% e 3,50% até 2026.

Do outro lado do Atlântico, a instituição manteve previsão de avanço do PIB da zona do euro em 1,1% este ano e em 1,4% no próximo. Por outro lado, houve melhora nos números estimados para Alemanha em 2025 (de estagnação para incremento de 0,3%), embora o avanço esperado para 2026 siga em 1,4%.

A Moody's elevou ainda a expectativa para o crescimento do PIB do Japão este ano, de 0,6% para 1,0%, enquanto a de 2026 caiu ligeiramente de 0,8% para 0,6%