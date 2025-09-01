Moody's mantém previsões para PIB do Brasil e melhora as da economia global, apesar de tarifas

A Moody's Ratings prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá 2,0% tanto em 2025 quanto em 2026, segundo relatório de perspectivas econômicas globais. As projeções ficaram inalteradas em relação à edição anterior da publicação, divulgada em maio.

Para a economia global, a agência revisou para cima as estimativas para o crescimento este ano (de 1,9% em maio para 2,4% agora) e no próximo (de 2,3% para 2,4%).

A instituição, porém, ressalta que a melhora reflete mais a volatilidade geral dos dados do que uma resiliência econômica frente às tarifas.

"Embora a incerteza comercial tenha diminuído desde abril, ela continuará elevada até que o novo regime tarifário global se consolide, impactando decisões empresariais", destaca a Moody's.