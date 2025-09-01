Topo

Moody's eleva a 4,7% previsão para alta do PIB da China em 2025, após 1º semestre surpreendente

São Paulo

01/09/2025 13h45

A Moody's melhorou a previsão para o crescimento da economia da China este ano, após a força das exportações e um conjunto de medidas fiscais e monetárias induzirem expansão mais forte que a esperada no primeiro semestre. No entanto, a demanda doméstica fraca e um ambiente externo mais difíceis devem turvar o cenário à frente, diz a agência.

A instituição aumentou a projeção para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) chinês para 4,7% em 2025, de 3,8% na estimativa anterior, de maio. "Um leve abrandamento das tensões comerciais entre EUA e China impedirá que as tarifas dos EUA atinjam níveis que sufocam o comércio", afirma.

Para 2026, a Moody's elevou a previsão para a alta do PIB da China, de 3,9% para 4,0%. EUA. "A lentidão nas vendas e nas importações do varejo e a baixa inflação destacam as dificuldades para reavivar o consumo doméstico", ressalta.

