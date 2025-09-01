Topo

Notícias

Rio fervente na Amazônia atinge mais de 90ºC e cozinha animais vivos

Pelas altas temperaturas, o rio Shanay-timpishka traz consequências drásticas para a floresta tropical ao redor - Riley Fortier
Pelas altas temperaturas, o rio Shanay-timpishka traz consequências drásticas para a floresta tropical ao redor Imagem: Riley Fortier
do UOL

Colaboração para o UOL

01/09/2025 14h52

No meio da floresta amazônica, no Peru, existe um fenômeno raro e impressionante: um rio capaz de ferver animais vivos. No conhecido Shanay-timpishka, que significa "fervido pelo calor do sol" em idioma indígena, o curso d'água pode atingir quase 100ºC.

O que aconteceu

A ciência explica que não é o sol que aquece as águas. O rio percorre falhas geológicas por onde a água subterrânea quente emerge das profundezas da Terra. O geocientista peruano Andrés Ruzo já mediu temperaturas de quase 100ºC.

Relacionadas

O que se sabe de projeto de ferrovia que 'rasga' o Brasil e liga 2 oceanos

Mais velha do que Cleópatra: cidade de 3.800 anos é descoberta no Peru

'Terra de ninguém': por que ilha na Amazônia é cobiçada por Peru e Colômbia

Você coloca a mão dentro e verá queimaduras de segundo ou terceiro grau em questão de segundos André Ruzo, geocientista, ao portal The Sun

Segundo ele, os animais que caem no rio não têm chance. "A primeira coisa a se perder são os olhos. Eles ficam com uma cor branco-leitosa. Eles tentam nadar para fora, mas a carne vai cozinhando nos ossos porque está muito quente."

Em pesquisas recentes, Ruzo registrou trechos em que a água ultrapassava os 90ºC, chegando ao ponto de ebulição em alguns locais. A intensidade é tamanha que basta um contato rápido para causar queimaduras graves.

Pesquisa em campo

Em 2024, uma equipe formada por cientistas dos Estados Unidos e do Peru instalou sensores ao longo do rio para registrar a temperatura do ar. Foram 13 dispositivos espalhados pela região durante um ano. As medições mostraram que, enquanto áreas mais frescas registraram média de 24ºC, as partes mais quentes chegaram a quase 45ºC.

Geocientista Andrés Ruzo registrou trechos em que a água ultrapassava os 90 ºC - Riley Fortier - Riley Fortier
Geocientista Andrés Ruzo registrou trechos em que a água ultrapassava os 90 ºC
Imagem: Riley Fortier

Os pesquisadores também analisaram a vegetação em parcelas de floresta próximas ao rio. O resultado mostrou um padrão claro: quanto mais quente a área, menor a diversidade de plantas.

Algumas espécies sumiam por completo, enquanto outras, adaptadas ao calor, se tornavam mais comuns. "Mesmo sendo muito úmido, a vegetação parecia bem mais seca", explicou a pesquisadora Alyssa Kullberg, do Instituto Federal de Tecnologia de Lausanne, na Suíça, à BBC.

Alerta climático

Pesquisadores veem o local como um laboratório natural para entender os efeitos do aquecimento global. A vegetação ao redor mostra sinais claros de estresse térmico. Algumas espécies desaparecem nos pontos mais quentes.

À medida que a temperatura [da região] aumenta, mesmo se houver disponibilidade de água [por perto], a capacidade de fotossíntese das plantas pode diminuir Rodolfo Nóbrega, da Universidade de Bristol, à BBC

Árvores resistentes, como a imponente Ceiba, conseguem sobreviver. Já outras, como a Guarea grandifolia, sofrem com o calor extremo. Para os cientistas, o rio ajuda a prever como a Amazônia pode reagir a um futuro mais quente e seco.

Além do valor científico, o Shanay-timpishka é considerado um local sagrado por comunidades amazônicas. Para especialistas, proteger a floresta é também proteger a humanidade. "Se a floresta desaparecer, muito do carbono vai para a atmosfera e isso vai afetar o clima. Não é apenas local, é global", disse Chris Boulton, pesquisador da Universidade de Exeter, à BBC.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Versículo de encorajamento: 32 mensagens bíblicas para renovar forças

Maduro diz estar pronto para "luta armada" se a Venezuela for invadida pelos EUA

Rio fervente na Amazônia atinge mais de 90ºC e cozinha animais vivos

Segunda-feira da Mostra de Veneza traz artes marciais e êxtase religioso

'Acusação é gravíssima, mas frágil', diz Josias sobre Ciro Nogueira e o PCC

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja onde assistir, data e horários

Julgamento de Bolsonaro no UOL: como acompanhar transmissão ao vivo do STF

De Minaur vence Riedi e volta às quartas de final do US Open

Jurista compara Bolsonaro a Lula e defende pena em sala de Estado Maior

Maduro diz que canais de comunicação com EUA estão 'arruinados'

Especialistas internacionais afirmam que ações de Israel em Gaza atendem aos critérios de 'genocídio'